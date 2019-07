Bagi Iván: Nem tudtam felszabadulni, görcsös személyiség voltam

A nép­szerű hu­mo­rista egy rádióműsorban mesél karrierjéről, a Bagi-Nacsa páros né­hány ku­lissza­tit­ká­ról és iro­dalmi am­bí­ci­ó­i­ról.

Bagi Iván Kal­már Tibor ven­dé­ge­ként mesél magáról és karrierjéről a Slá­ger FM hall­ga­tó­i­nak. A humorista immár 24 éve alkot népszerű párost Nacsa Olivérrel, akivel idén átvehették a humoristák legkiemelkedőbb díját, a Karinthy-gyűrűt – írja a Ripost.

Iván a Sláger FM hallgatóinak elárulja: a díj hosszú évek kemény munkáját koronázza meg, és bízik benne, hogy a következő 25 évben is egy párost alkothat Nacsával, és lehet saját show-műsoruk. Hozzáteszi, ahogy az idők, úgy a trendek is változnak, az általuk képviselt kabaréműfaját is érdemes továbbfejleszteni, amely már teljesen eltér az itthon népszerű stand up comedy műfajától, s helyette inkább amerikai mintát követ.

„A mi művészi ambícióinkban van némi hagyományőrző szándék”

– fűzi hozzá.

A páros munkássága – főleg hírességek kiparodizálásával – futótűzként terjedt el a köztudatban, két legkedvesebb karakterük Korda György és Molnár Piroska. Velük olyan jó kapcsolat alakult ki az évek során, hogy személyesen is jelen voltak a díjátadón.

Bagi elárulja, általában nincs sértődés a kiparodizált személyek részéről, bár az ellenkezőjére is volt már példa, szerencsére azonban sikerült feloldani a konfliktust.

„Néhányan engem is próbáltak kiparodizálni, olyankor nagyon furcsa volt magam viszontlátni. Nem egy kellemes érzés, senkinek sem az”

– teszi hozzá Iván. Arra a kérdésre, hogy mi a páros dinamikájának titka, mosolyogva válaszol.

„Nagyon különböző személyiségek vagyunk, ez a duónk motorja. Van köztünk egy termékeny feszültség az előadások alkalmával”

– meséli, majd példaként említi Bud Spencer és Terence Hill világhírű párosát, akik szintén rendkívül különböztek.

A humorista több kulisszatitkot is megoszt a hallgatókkal: egy négy-öt napos forgatási időszak alatt két adást is felvesznek. Ez néha kilencven karaktert fed le, tehát, előfordul, hogy egyetlen nap alatt külön-külön 10-12 karakter bőrébe is belebújnak. Iván mesél nehéz gyermekkoráról, és arról, mit jelentett neki élete során ez a műfaj. „Nem tudtam felszabadulni, görcsös személyiség voltam. Viszont amikor egy karaktert alakítottam, teljesen felszabadultam, szárnyaltam. Nem kellett inni, se drogozni, csak játszani” – emlékszik vissza Bagi, majd hozzáteszi, gyakran úgy hangolódtak rá Nacsával a fontos tárgyalásokra, hogy előtte eljátszották a legrosszabb, a közepes, és a legjobb lehetőségeket.

A humorista tőle nem megszokott komolysággal mesél írói törekvéseiről is, és az eddig megjelent kilenc kötetéről. Számára az írás a teremteni vágyásról szól, és arról, hogy maradandót alkothasson.

A Sláger Téma vasárnapi adásából megtudható, mit gondol Bagi Iván a kortárs költőkről és költészetről, hogy mikor jelenik meg újabb alkotása, illetve azt is, mi az a „naplóvers”.

Borítókép: Bagi Iván (b) és Nacsa Olivér humoristák, a Karinthy-gyűrű idei kitüntetettjei az elismerés átadásán a volt rádiószékház Márványtermében