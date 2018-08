Barabás Éva nem csupán műsorvezetőként tehetséges

Hosszú évek óta az RTL Klub egyik meghatározó arca, a munkáját hatalmas lelkesedéssel végzi, a nézők rajongásig szeretik, azonban az érdeklődése túlmutat a televíziózáson. A szabadideje nagy részében kézműveskedik, fest és fotóz, méghozzá profi módon – írja a Hot! összeállítása alapján a Vasárnap Reggel.

Az anyukám bőrdíszműves volt, az apukám géplakatos. A kézügyességet, az alkotás iránti vágyat tőlük örököltem, illetve örököltük: a húgomnak és a gyerekeinek is van érzékük a festészethez. És mivel nem dolgozom éjjel-nappal, marad időm, hogy a szenvedélyeimnek éljek. Gyermeki lelkesedéssel állok neki még a pepecselős munkáknak is, legyen szó ünnepi dekorációról, ablakdíszkészítésről, még akkor is, ha ehhez több száz szívecskét kell kivágni