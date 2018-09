Bugaci kaszkadőr trükközött Johnny Depp, Orlando Bloom és Russell Crowe helyett

Ha kíváncsi rá, ki volt Orlando Bloom dublőre a Mennyei királyságban vagy ki lovagolt állva, két lovon a Karib-tenger kalózaiban Johnny Deep helyett, elég Bugacig mennie. Ifj. Juhász László 17 éves kora óta szerepel filmekben.

Ahogy mondani szokták, ifjabb Juhász László lóra született. Édesapja négyesfogathajtó-világbajnok, így várható volt, hogy fia a nyomdokaiba lép. Laci gyerekkora óta versenyzett kettes fogattal, amiben szép eredményeket ért el – írja a borsonline.hu. Tizenhét évesen azonban belekóstolt a filmesek világába, és azóta profi csapattal és gyakran 40-50 lóval járja a világot lovaskaszkadőrként és -koordinátorként. A leghíresebb hollywoodi filmekbe kap felkérést és olyan színészekkel dolgozik, mint Jamie Foxx vagy Johnny Deep. Laci kiskunfélegyházi tanyáján fogadta a hírportál munkatársait.

– Még gimnazista voltam, amikor elindultam ezen az úton. Édesapámnak szóltak, hogy szükség lenne lovakra egy filmforgatáshoz. Lovászfiúként kezdtem, ápoltam az állatokat, később lovasedző lettem, aztán sportlovas, lókiképző, így haladtam fokozatosan a kaszkadőrködés felé – mesélt Laci a kezdetekről.

2004-ben az első emlékezetes élménye, amikor Marokkóban forgatták a Mennyei királyságot Orlando Bloommal, abban még egy kisebb feladatot kapott, ő vágtázott a film elején, majd belelökte a kovácsot a tűzbe. Aztán 2009-ben hívták Angliába a Russell Crowe főszereplésével készült Robin Hood forgatására, ám azt nem vállalta el a versenyzés miatt.

– Sajnos lesérült az egyik lovam, egy oszlopnak csapódott, s ugyan komolyabb baja nem esett szerencsére, ám az egész világbajnokság elúszott. Akkor úgy döntöttem, ezentúl a filmes feladatokra fogok inkább koncentrálni – mesélte. A filmes munkái időközben annyira megszaporodtak, hogy két éve versenyzett utoljára.

Nagy álma vált valóra 2014-ben, amikor felkérték a kultikus alkotás, a Ben Hur újraforgatására, hiszen ez volt a kedvenc filmje és a lovas részeket ő koordinálhatta végig. Ahogy egyre több filmben szerepelt egyre több tapasztalatot szerzett, mára pedig komplett, profi szolgáltatást képes nyújtani a filmekhez, ami azt jelenti, hogy nemcsak a lóidomítás és a dublőrködés a feladata, hanem az adott film hangulatához a legtöbb lovas felszerelést is ő biztosítja.

– A Juhász Team kamionjaival egyszerre 60 lovat tudunk szállítani, több száz nyergem, lószerszámom van különböző korokból, és legalább 120 lovas kocsi, legyen az római kori, vagy éppen világháborús szekér – mutatta a Vasárnapi Borsnak az elképesztő gyűjteményt. Nem könnyű feladat sok lóval egyszerre dolgozni, és bizony vannak olyan jelenetek, amikor nehéz meggyőzni az állatokat, hogy csinálják végig a jelenetet. Például amikor lépcsőn felfelé kell vágtázni, vagy tűzben, szikrák között.

– A legújabb Robin Hood forgatásán Zeusszal falat kellett áttörnünk. Polifoamokkal gyakoroltunk, de nehéz volt meggyőzni, hogy bízzon a lovasában, és higgyen nekem annyira, hogy ha átjön a falon, akkor sem fog megsérülni. Nem mindegyik ló alkalmas erre, százból jó, ha egy van, de Zeusszal meg tudtuk csinálni – magyarázta Laci.

Hozzátette: az sem mindegy, milyen lovat ad a színészek alá, sokszor előfordul, hogy csak a szerep kedvéért tanulnak meg lovagolni. Leginkább csak annyira, hogy fennmaradjanak a hátán, a többi már a dublőr dolga. A lovas szerepeken túl autós kaszkadőrködést is vállal, például a Viszkis című film autós üldözéses jelentében is ő ült az Audiban. Jelenleg is két nagyobb filmen dolgozik, ám egyelőre ezekről nem árulhat el többet.

