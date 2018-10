Cseke Katinka harminc kilót fogyott

A színésznő négy hónap alatt szabadult meg a súlyfeleslegtől: tizenöt év után most sikerült elérnie vágyott alakját.

Cseke Katinka eredetileg karcsú nő volt, ám a szülés után néhány évvel felszedett kilókkal több mint tizenöt évig nem tudott megküzdeni. Kisgyermekes anyukaként a stresszes időszakokban falási rohamok törtek rá, evéssel próbálta csillapítani a rá nehezedő nyomást. Ám ezúttal négy hónap, egy baráti tanács és egy különleges fűszerkeverék, no meg némi mozgás is elég volt ahhoz, hogy a Jóban, Rosszban sztárja megszabaduljon a fölösleges kilóktól – számol be minderről a Bors.

„Százhatról fogytam le nyolcvan kilóra négy hónap alatt. De lehet, hogy már csak hetvenkilenc vagyok, vagyis majd harminc kilót fogytam” – mondta a portálnak büszkén Katinka, akinek az énekesnő, Singh Viki mesélte el, hogy milyen módszerrel szabadult meg tizenkét kiló súlyfeleslegtől néhány hó­nap alatt.

„Sokat segített ez az indiai receptúra, de azért rádolgoztam, ne tagadjuk le! Kellett mellé a heti kétszeri edzés, és a gluténmentes étkezés”

– szögezi le határozottan a színésznő. „Azóta más a hajam, máshogy öltözöm, nem csoda, hogy ötpercenként megállítanak a utcán: tényleg én vagyok, vagy csak hasonlítok Katinkára? Tizenöt éve erről álmodom. A cél a hatvankilenc kiló, az a súly, amivel kijöttem a kórházból, miután megszületett a lányom.”

Katinka ugyanis nem a terhességtől hízott el, hiszen utána még egy-két évig őrizte a versenysúlyát. „Hároméves volt Panna, vagyis a terhességgel együtt közel négy éve voltam otthon – meséli. – Elvesztettem a hitem abban, hogy valaha még színésznő lehetek, és nekiálltam enni.

Az evésbe menekültem. Nem iszom, nem dohányzom, nem drogozom, nem kávézom, én a kekszesdobozért nyúltam. Az ürességet ezzel űztem el.

Stresszevő vagyok, minden helyzetben eszem” – mesélte a színésznő, és hozzátette: „Brutális étvágyam volt, amit ez a szer elvett. Az sokat segített, nem hittem benne, de bejött. Eldöntöttem, hogy életemben először tudatosan cselekszem. Tudtam, hogy a hormonháztartásomat rendbe kell hozni, és mióta fogytam, csökkentették a pajzsmirigygyógyszerem dózisát” – magyarázta lelkesen.

