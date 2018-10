Eljegyzésre készül Pintér Tibor

Egyenlőre most egy közös otthon megvásárlása a következő lépés.

Pintér Tibor és kedvese, Frida kapcsolata túl van a válságon. A szerelmesek a nyáron költöztek össze, és most szeretnének egy nagyobb közös otthont vásárolni, Tenya pedig a Lokálnak elárulta, ha így halad a kapcsolatuk, fél éven belül gyűrű kerülhet kedvese ujjára – írja a Lokál.

Az összeköltözés után volt egy kisebb válság a kapcsolatunkban, mert nem volt könnyű összecsiszolódnunk. Frida elég nehezen viseli, hogy folyton dolgozom. A nyáron 40 fellépésünk volt a Nemzeti Lovas Színházzal, így az előadások után csak beestem az ágyba, és semmi időm nem volt rá – kezdte a 44 éves Pintér Tibor, aki már úgy érzi, sikerült túllépni a kezdeti nehézségeken. Most nagyon boldog 23 évvel fiatalabb párjával, akivel közösen tervezi a jövőt.

Mostanra sikerült mindent rendeznünk. Frida megszokta a nagyvárosi életet, beiratkozott egy gyógymasszőrképzésre, és néhány darabban táncosként is közreműködik a színházban. Jövőre pedig a Testnevelési Egyetemre szeretne menni, aerobikoktató szakra. Boldogok vagyunk együtt, egyre jobban összecsiszolódunk, és egyre kevesebb köztünk a konfliktus is. Rengeteg tervem van a jövőre nézve, de nem akarom elsietni a dolgokat.

Mindkét házasságomba nagyon gyorsan beleugrottam, és bár nem bántam meg egyiket sem, válás lett a vége. Nem akarok önző lenni, és felelőtlenül belerángatni egy 21 éves lányt bármiféle kötelékbe. Szeretném mindennek kivárni a maga idejét. Egyenlőre most egy közös otthon megvásárlása a következő lépés, és ha minden ilyen gördülékenyen megy, szerintem fél éven belül sor kerül a lánykérésre is – mesélt terveiről a Nemzeti Lovas Színház igazgatója. Tibor nemcsak szerelmére, hanem 12 éves fiára, Mátéra is nagyon büszke, akit nemrég az ország legszebb kisfiújának választottak.

Nagyon büszke vagyok rá, ugyanakkor nem szeretném, ha ez töltené ki az életét. Fontosnak tartom, hogy a külső szépségét megtöltse tartalommal is, hogy egy értékes emberke legyen belőle. Annak viszont örülök, hogy megtapasztalhatja, milyen ez a világ, és el tudja dönteni, hogy szeretne-e majd ebbe az irányba haladni a későbbiekben. Valamelyik nap azt mondta nekem, hogy ő dráma–testnevelés szakos tanár lesz, aminek nagyon örültem, mert a tanítás gyönyörű hivatás, és így a számomra két legfontosabb dolgot űzi majd: a mozgást és a színjátszást.

