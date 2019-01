Feloszlik Akkezdet Phiai

A kéttagú rapbanda tagjai januártól külön utakon folytatják.

A 20 éve alakult underground banda Facebookon tett bejelentése mindenkit váratlanul ért. A csapat tagjai, Závada Péter és Süveg Márk Saiid a közleményben többek között azt írják, hogy „először jutottunk underground hiphop bandaként a Művészetek Palotájába, világhírű jazz és világzenei művészekkel kollaboráltunk, zenei beállítottságtól függetlenül kaptuk folyamatosan a visszajelzést, hogy különleges, egyedi amit művelünk. Nem csináltunk sok klipet, de azok mind díjakat söpörtek be szemléken és szavazásokon. Egyetlen filmzenét készítettünk, az is elhozta a zsűri különdíját. Minőségben és menőségben hiszünk ma is, nem a mennyiségben.”

Az együttes tagjai mindenkinek köszönetet mondanak, aki a működésük során segítette őket, „a nagybetűs Közönség mellett a partiszervezőknek, promotereknek, klubtulajoknak és üzletvezetőknek, a hangtechnikusoknak, fényeseknek, VJ-knek, pultosoknak, sofőröknek és biztonságiaknak, színpadmestereknek egyszóval mindenkinek, aki mellettünk volt és hitt bennünk.”

„Örökre meghatározó, semmihez sem hasonlítható húsz év volt. […] Folytatjuk tovább, maradunk mindig mozgásban, mint minden, sok sikert kívánunk mindenkinek a külön utakon! Brékesség!” – zárul a búcsúközlemény.

