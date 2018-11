Jubileumi koncertet ad Tamás Gábor

Az Ó, Erdély, szép hazám vagy A Donát úton nyílnak már az orgonák című ismert slágerek előadója az Uránia Filmszínházban mutatja be legújabb lemezét.

Tamás Gábor erdélyi zenész, az Ó, Erdély, szép hazám vagy A Donát úton nyílnak már az orgonák című ismert slágerek előadója az Echo TV Kultúrklub című műsorának vendége volt. Az énekes felidézte, hogy gyerekkorában született meg elhatározása, hogy zenész lesz. Zeneakadémista társai buzdítására részt vett az Országos Táncdalfesztiválon, melyet meg is nyert. 1970-től könnyűzenével foglalkozik.

Mint mondta, több évfordulót is magába foglal ez az esztendő (első Táncdalfesztivál-győzelmét ötven éve aratta az énekes, az Uránia Filmszínházban pedig tizenöt éve mutatja be albumait Tamás Gábor), ezért jubileumi a koncert, és ezért hangzik úgy a címadó szám címe: Hosszú volt az út. Mint mondta, hat teljesen új dal is elhangzik az élő koncerten, de az elmúlt évtizedek legnagyobb slágerei is terítékre kerülnek.

A teljes beszélgetés:

Borítókép: képkocka Tamás Gábor Európa c. számának klipjéből. Forrás: Youtube

