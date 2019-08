Jubileumi koncertre és erdélyi turnéra készülnek Kordáék

– Nagyon feszes a programunk egész nyáron, sőt egész évben. Rengetegen vannak minden koncertünkön, és külön öröm számunkra, hogy a fiatalság is ennyire szeret bennünket. Ennyi munka és ennyi pozitív inger mellett be sem akarjuk engedni az életünkbe a romboló, beteges pletykákat. De azért van egy határ, amelyen túl már nem lehet szemet hunyni a butaságok felett. Unjuk már, hogy folyamatosan meg akarnak ölni bennünket, mintha el akarnának tenni miket láb alól. Legutóbb is az a hír kapott szárnyra, hogy Gyuri rosszul lett egy fellépésen. Ezekből az egészségünkkel kapcsolatos rémhírekből egyetlen szó sem igaz. Leszögezem: nagyon jól vagyunk mindketten, jobban nem is lehetnénk, és örömmel állunk minden fellépés elé. Fergeteges hangulat uralkodik a koncertjeinken, ami nagyon jó érzés, a rosszakaróinknak pedig üzenjük: még nagyon-nagyon sokáig élünk és virulunk – mondta Klárika.De nemcsak a nyári fellépésekkel foglalkoznak, hanem már gőzerővel készülnek a decemberi, 80 éves jubileumi koncertjükre is. A Tüskecsarnokban a TNT, Zoltán Erika és DJ Dominique is a vendégük lesz.

– Gondolatban már pontosan összeállítottuk a műsort, a táncosok is szervezés alatt vannak, lesz háttérvetítés is, és új dalokkal, sok meglepetéssel várjuk a kedves közönséget

– tette hozzá Klárika.

A fiatal zenekarok elkezdték feldolgozni a régi Korda-dalokat

Az énekes házaspár októberben 14 állomásos erdélyi turnéra indul. Ilyen nagyszabású határon túli fellépéssorozatra még nem volt példa a pályafutásuk során.

– A legszínvonalasabb színházakban és koncerttermekben lépünk majd fel, a legnagyobb városokban. Izgatottan várjuk, és gőzerővel készülünk rá! Boldogok

vagyunk, hogy végre ebben a térségben is megörvendeztethetjük a közönséget

– mondta lelkesen az énekesnő.

– Nem csak az tölt el büszkeséggel és jó érzéssel bennünket, hogy ilyen sok koncertünk van, az az igazi elismerés, hogy a fiatal zenekarok elkezdték feldolgozni a régi Korda-dalokat – vette át a szót Korda György. Ilyen a Holdviola, de a Nem vagyok ideges című, 1963-as dalomat is új köntösbe bújtatta a Carson Coma együttes – mondta lelkesen az énekes.