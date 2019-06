Jubileumi turnéval járja az országot a Kowalsky meg a Vega

Az együttes idén jelentette meg a 10. lemezét, melynek majdnem kétórás koncertjével lépnek fel a nyáron több helyszínen is.

A turnéval most a Balatonra is megérkezik a szeretet rock and rollt játszó csapat június 29-én. A zenekar már kétszer játszott Siófok homokos tengerpartján, mégis ez lesz az első önálló koncertjük itt. A slágerek mellett az új lemez dalai is felcsendülnek majd a balatoni éjszakában.

A Kowalsky meg a Vega már rutinos PLÁZSra járónak számít, hiszen a zenekar korábban már kétszer is megtáncoltatta itt a közönséget:

„Ha jól emlékszem, idáig kétszer játszottunk a PLÁZSon, de eddig egyik sem volt kizárólag Kowalsky meg a Vega este. Megúsztuk, mert egyik alkalommal sem esett és mindkét koncert nagyon jó hangulatú volt. A zenekarnak nagyon tetszik a hely, mert remek atmoszférájú buli helyszín. Természetesen örülünk, hogy idén önálló saját koncertet adhatunk itt”- meséli Szórád Jimmy Csaba, a zenekar basszusgitárosa.

A szeretetforradalmárok januárban jelentették meg Árnyék és fény című 10. lemezüket, úgyhogy az új dalokkal és a tavalyi, 15 éves jubileumra összeállított programmal érkeznek a Balaton-partjára is. A közönségnek pedig bőven lesz ideje átadnia magát a Kowalsky meg a Vega pozitív dallamainak:

„Ez egy bő 100-115 perces program, amit be is tudunk mutatni, nem leszünk idő szűkében, ami ezt megakadályozná” – árulja el Jimmy.

Aki követi a zenekar Facebook-oldalát, elcsíphette, hogy Kowa és Jimmy ahelyett, hogy koncert előtt megpihennének, inkább futással készülnek fel a koncertekre.

Természetesen erről a szokásukról ezúttal sem mondanak le és míg mások lazítanak, ne csodálkozzunk, ha kettejüket futócipőben pillantjuk meg a parton:

„Biztos, hogy lesz edzés a koncert előtt, hiszen a Balatonnál még soha nem futottunk. Azt vettük észre ugyanis, hogy utána nagyon felpörögve, energikusan tudunk színpadra lépni. Ezt egész nyáron alkalmazni fogjuk, de versenyre nem készülünk. Ezen a nyáron is rengeteg koncertünk lesz, ami november közepéig tart, ez a sok élő buli is biztosítja számunkra a kellemes fáradtságot. Majd egy kis év végi szünet, kis feltöltődés következik, majd 2020. február 15-én egy budapesti Arénás koncerttel terünk vissza a közönségünkhöz.”