Június 17-én indul a Balatoni Nyár

A népszerű magazinműsor idén kilencedik alkalommal jelentkezik a Duna TV-n.

A műsor idén nyáron is minden hétköznap élőben jelentkezik a révfülöpi mólóról. Az adásokat kétheti váltásban Rátonyi Kriszta Forró Bencével, valamint Szabó Erika Vida Péterrel közösen vezeti – hangzott el a műsorról tartott keddi sajtótájékoztatón Révfülöpön.

Medveczky Balázs, a Duna Nonprofit Zrt. televíziós médiaszolgáltatási igazgatója a műsort a csatorna egyik legsikeresebb visszatérő brandjének nevezte, amely fontos alappillére a televízió nyári műsorkínálatának. A széles vendég- és témakínálat a régi-új műsorvezetői csapattal izgalmas adásokat ígér, melyekben a nézők bepillantást nyerhetnek abba, milyen is az igazi balatoni nyár – tette hozzá.

A műsor ezen a nyáron is minden hétköznap élőben jelentkezik a révfülöpi mólóról 10 és 12 óra között. Szombat reggelenként előre rögzített új adást, vasárnap reggelenként pedig a hét legjobb pillanatiból összeválogatott best of adást láthatnak az érdeklődők.

A kétórás adásban bemutatnak tóparti településeket, programokat ajánlanak gyermekes családoknak és fesztiválozó fiataloknak, bemutatják a környékbeli várakat, valamint a nagyközönség számára kevésbé ismert helyeket is.

A műsorvezetőknek lesznek saját rovatai, melyekben Rátonyi Kriszta és Szabó Erika a vízi sportok kínálatát mutatja be, Forró Bence az extrém sportokkal foglalkozik, Vida Péter pedig a környékbeli lovas turizmusról igyekszik megmutatni minden érdekességet.

A napi mozgáspercekben profi edző ad tippeket, hogyan lehet bárhol, bármikor hatékonyan sportolni a nyári szabadság alatt és minden nap egy-egy neves vendég is mesél nyári élményeiről a műsorvezetőknek.

A gasztronómia iránt érdeklődőket a műsor séfjei mellett a Balaton háziasszonya, Madarász Ildikó is várja, aki a sajtótájékoztatón elmondta: a gasztronómia nőies oldalát is megmutatja színekkel, virágokkal, de a reneszánsz kort is megidézi, valamint a halfogyasztásra is felhívja a figyelmet.

Borítókép: Rátonyi Krisztina és Vida Péter