Kamarás Iván: azt hittem, én vagyok Darvas Iván

Csak finoman fogalmazunk, amikor azt mondjuk: a két színész úgy hasonlít, mint két tojás.

Kamarás Ivánt eddig is a legnépszerűbb magyar színészek közé sorolhattuk, a Korhatáros szerelem című sorozat pedig csak növelte a rajongók számát és lelkesedését. A közkedvelt előadóval a Bors Online készített interjút, melyből az is kiderült, „rettegett” Iván-e Kamarás, hiú-e valójában, és hogy mit mondott róla Darvas Iván, akivel igencsak hasonlítanak egymásra.

A színész a Borsnak elárulta, hogy épp harcművészetekkel foglalkozik, és jógázni is jár: így tartja formában magát. „A testem a munkaeszközöm, kötelességem karbantartani” – mondta Kamarás, aki némi humort sem nélkülözve azt is hozzátette:

„Egy színész ne legyen hiú? Ismeri a mondást, minden színész nő! Ebből élünk. Képzelje el, ha nem figyelnék rá.

Fontos, hogy nézünk ki. Ha elhíznék, azzal csesztetnének, így meg azzal, hogy hiú vagyok.”

A Korhatáros szerelem című műsor sztárja saját habitusáról szólva így viccelődött: „Féljenek csak tőlem! Mindenki. A színészkollégák is. És most is hülyéskedek. Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. Aki velem kedves, tisztelettudó, azzal én is az vagyok. Nem rejtem véka alá a véleményem.”

A színész december 22-én a fővárosi Orfeumban mutatja be új műsorát Egy fess pesti este az Orfeumban címmel. Kamarás felfedte a koncert kulisszatitkait: mint mondta, a húszastól a hatvanas évek legjobb magyar dalait énekli majd gypsy swing stílusban. „Mese­autó, Jamaikai trombitás és A Nagy Duettben énekelt Villa Negra is elhangzik a Valami Swing zenekar kíséretében. Mondok olyan anekdotákat is, amelyeket eddig csak a szakma ismert a színészbüféből” – sorolta a színész. Azt is elárulta, hogy Darvas Iván is megjelenik majd a műsorban.

„Amikor jelentkeztem a főiskolára, egy David Bowie-számmal próbálkoztam. Azt mondták: jó, de gitárt legközelebb ne hozzon, annyira azért nem volt jó.

Valaki a kezembe nyomta a Várj reám kottafüzetét, azzal mentem vissza. Ezt Darvas vitte sikerre. Na, ezzel adtam egy pofont a történetnek. Rögtön mondták: itt az új Darvas! Egészen addig nem értettem, miért mondják, hogy nagyon hasonlítunk, míg meg nem néztem a Liliomfit a tévében. Akkor azt hittem, én vagyok ott” – emlékezett vissza Kamarás, akit egyébként színészhasonmása élőben is látott játszani.

Erről így mesélt Kamarás Iván: „Iglódi elhívta a Brecht-vizsgánkra, kíváncsi volt, mit mond rám.

Azt mondta: „Az az előnyös külsejű fiatalember, az a valamilyen Iván, figyelemreméltó”.

Többször is találkoztunk filmekben, volt kapcsolatunk. Darvas csinált rólam is karikatúrát, amit kinagyítottam, kint is volt egy ideig a falamon. Nem egyszer kérdezték anyámat is Pécsett, hogy nem Darvas a fia apja? Hát nem. Még csak nem is találkoztak, úgy azért nehéz. A koncerten egyébként több titkot elárulok vele kapcsolatban, és a Kicsit szomorkás a hangulatom is elhangzik az emlékére.”

