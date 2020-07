Kardos Eszter: legszívesebben már húszévesen szültem volna

A színésznőnek van egy kisfia, de párjával már tervezik a kistestvért.

A legnagyobb ajándék, amit a gyermekünknek adhatunk, egy édestestvér, akivel egy életen át számíthatnak egymásra. Így van ezzel a színésznő is, aki mindig nagy családra vágyott.

Kardos Eszter népes családban nőtt fel, így nem volt számára kérdés, hogy felnőttként ő is több babát szeretne majd. Szerencsés, hiszen a húszas évei elején megismerte élete nagy szerelmét, akivel ma már egy gyönyörű kisfiú büszke szülei – írja a Hot! összeállítása alapján a Vasárnap Reggel.

Nagyon jó csapat vagyunk Rúbennel, és Erik is igazi jó gyerek. Pici korában sem volt vele semmi gondunk, egész nap csak evett és aludt, hála istennek, azóta sincs okom panaszra – mesélte Eszter.

Természetesen olykor nekünk is vannak nehezebb napjaink, de nálunk egy durvább hiszti is csak néhány percig tart. Négy testvérrel nőttem fel, imádom őket, és tudom, hogy semmi sem pótolhatná a velük töltött gyerekkori élményeket. A páromnak is van egy tesója, ezért amikor komolyabbra fordult a kapcsolatunk, biztosak voltunk benne, hogy legalább két gyereket szeretnénk. Őszintén szólva nagyon fiatal anyuka szerettem volna lenni, legszívesebben már húszévesen szültem volna. Igaz, hogy egy picit máshogy alakult az élet, de még így is jóval harminc előtt lettem anyuka. Erik már két és fél éves, és mivel nem akarunk túl sok korkülönbséget, már tervben van a második baba – tette hozzá.

Az édesanya elárulta, hogy mostanában a konyhában is gyakran segít neki a kisfia.

Gyerekkorom óta szeretek kézműveskedni, és úgy tűnik, ezt Erik is örökölte. Mindenben lelkesen segíteni szeretne nekem, a főzés is nagyon érdekli. Felültetem magam mellé a konyhapultra, és közösen főzőcskézünk – mondta Kardos Eszter, akinek mindennél fontosabb a családja.

Amikor nagypapám egyedül maradt, szerettünk volna segíteni neki, ezért odaköltöztünk a lakása melletti ikerházba. Így mindennap tudunk találkozni vele, és most a dédunokájával is olyan sokat tud játszani, mint annak idején velem és a testvéreimmel. Ma is jó érzés visszagondolni azokra a napokra, amikor a nagyszüleim vigyáztak rám. Sokat játszottunk, és számtalan boldog pillanatot éltem át ezen a helyen, ezért nem is volt kérdés, hogy ide költözünk-e. Akkor még nem volt meg Erik, de mindenképpen kertes házban szerettük volna felnevelni a gyerekeinket. Ezt a döntést azóta sem bántuk meg: a kisfiunk igazi pasi, rajong a traktorokért, és órákon át képes szerelőset játszani a kertben – avatott be életébe a színésznő.