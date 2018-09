Késsel zaklatta Pásztor Annát ismét egy rajongója (videó)

Halálra rémült, de egy pillanatra nem hagyta el a lélekjelenléte Pásztor Annát, amikor egy férfi késsel közelített felé. Mire a testőre odaért, ő már kicsavarta támadója kezéből a fegyvert. A stressz órákra letaglózta a hónapok óta rettegésben élő énekesnőt – fogalmazta meg a Bors.

A Magyar Dal Napjának előfutáraként beharangozott, Dallamos Villamos nevű szombati rendezvényen a villamoson utazóknak fel sem tűnt, hogy az indulás előtt megrázó incidensbe keveredett az énekesnő. Az esetről a koncert elején Anna mesélt a közönségnek, s ennek a jelenetnek a Mediaworks stábja is a szemtanúja volt. Felvételünkön Anna még frissen és felindultan számol be rajongóinak a történtekről.

A Borsnak egy szemtanú azt mondta, hogy látott egy szemüveges fickó, egy elég nagy késsel a kezében.A beszámoló szerint, a támadó egy faragó és náluk az a szokás, hogy az autogramot belevésik egy fába, és már nyúlt is Anna felé, aki elképesztő lélekjelenléttel kicsavarta a kezéből a kést, ami a bokrok közé esett. Az énekesnő kiabálni kezdett, hogy hogy gondolja, hogy késsel jön ide, és mit képzel magáról, közben pedig lehajolt a késért és a táskájába tette. Ezekben a pillanatokban ért oda a testőre, Gino. Anna közben elindult a villamos felé, ahol már várták.

Az előadás hangulatára azonban egyáltalán nem nyomta rá a bélyegét az eset, és egy egyedülálló, telt házas koncertet kapott a közönség. Erről ide kattintva tekinthetik meg az elkészült beszámolót.

Pásztor Annát idén augusztus elején fenyegette meg halálosan az egyik rajongója, aki akkor már egy jó fél éve írogatott Annának a közösségi oldalakon. Azt írta, hogy kiirtja a családját, a zenekart, és magát az énekesnőt is. A támadó késsel felfegyverkezve ment el az Anna and the Barbies zenekar Parkban tartott koncertjére, a biztonsági őrök a buli közepén, az első sorból emelték ki a férfit, aki azóta is előzetes letartóztatásban van.