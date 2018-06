Kis Grófo fogszabályzót visel

A Bulibáró százezreket költ arra, hogy igazán lefegyverző mosolya legyen.

„Egy kivehető és szinte teljesen átlátszó fogszabályzóm van már több mint egy éve. Lehet hordani nappal, éjszaka, és ilyenkor több sínt gyártanak le belőle, amiket hetente vagy tíznaponta lehet cserélgetni” – mesélte a Borsnak Kis Grófo, aki azt is elárulta, miért volt szüksége az eszközre.

„Az egyik fogam egy kicsit beljebb volt, és egy-két kommentben meg is jegyezték ezt.

Mivel azt szokták mondani, hogy mindent a mosolyért, én pedig szeretek minden téren megfelelni a rajongóknak és magamnak is, ezért úgy gondoltam, ha van erre lehetőségem, akkor miért ne vállaljam be.

Szerencsére na­gyon jól működik a fogszabályzó, és 2–3 hónap múlva már el is érem a végleges célt, amit kitűztem magamnak” – folytatta az előadó, aki azt is kiemelte, hogy fogszabályzója semmiben nem korlátozza. Mint elmondta, nem a régebben használt fémszerkezet, hanem egy modernebb változat az övé, amivel együtt gond nélkül tud énekelni, és nem is selypít. Az énekes megosztotta az olvasókkal azt is, hogy gőzerővel készül új klipje forgatására is, ami július elején készül majd. „Már ott is szeretnék sokat mosolyogni” – zárta Kis Grófo a beszélgetést.

A Bors információi szerint az ilyen típusú fogszabályzó ára akár az egymillió-kétszázezer forintot is elérheti, de az árat meghatározza a páciens fo­gainak állapota is. A portálnak nyilatkozó szakértő azt mondta, ha tehát csak minimális korrek­ciót kell elvégezni – egy-két fogat a helyére húzatni –, az átlagosan kétszázezer forintba kerül.

