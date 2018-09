Kiss Ramóna és Lékai Máté: kisfiunk lesz

A szerelmesek szárnyalni tudnának örömükben, ami­óta kiderült, hogy kisbabát várnak. A vizsgálatok nagy részén már túl is vannak, így megnyugodtak a kedélyek. A hot!-nak adott exkluzív interjúban meséltek arról, hogyan élik meg ezt a varázslatos időszakot – írja a Vasárnap Reggel legfrissebb száma.

Amióta tavaly nyáron Máté eljegyezte Ramónát, folyamatosan téma volt közöttük, hogy családot alapítsanak. Közös nevezőn voltak: mindketten szerették volna, hogy hármasban éljenek tovább. Eleinte úgy tervezték, hogy csak az esküvő után vállalnak babát, de végül megcserélték a sorrendet.

Úgy voltunk vele, hogy a pocakos esküvő azért nehézkes. A szervezés, a lebonyolítás stresszhelyzetet szül. Eldöntöttük, hogy mit szeretnénk jobban, és a válasz mindkettőnk részéről egyértelmű volt: inkább babát, mint bulit. Majd bulizunk a gyerekünkkel – ecsetelte a Reggeli háziasszonya. Korban is ott tartunk, hogy bőven vállalhattuk gyereket, és szerencsére minden adott hozzá, hogy boldog családban nőjön fel a pici – vette át a szót a leendő édesapa, Máté.

Azt pedig, hogy mikor jöjjön, ő maga döntötte el. Leendő szülőkként mindent gondosan elterveztek. A műsorvezető fogadott orvost, és arra is odafigyeltek, hogy ne változtassanak az életvitelükön.

A doktornő és az ösztöneim is azt mondták, hogy ne pörögjünk rá túlzottan. Éltünk a mindennapokban, szerettük egymást. Lelkileg készítettük fel magunkat – mesélte Rami, aki azt is elárulta, hogyan mondta el a szerelmének a nagy hírt. – Sokat gondolkodtam azon már előre, hogy ha kiderül, miként osszam meg Mátéval az örömhírt. Annyi vicces videót láttam az interneten, hogy csak na. Éppen ezért el is terveztem, hogy mindenhová teszek majd kamerát.

A terv egészen addig tartott, amíg megláttam a pozitív jelet a teszten. Annyi lelkierőm azért volt, hogy a saját telefonomat bekapcsoltam, és felvettem Máté reakcióját. Szerettem volna, ha megmarad emlékbe, hogyan reagál rá, amikor megtudja, hogy kisbabánk lesz – folytatta a büszke kismama.

Máté számára is feledhetetlen pillanatok voltak ezek, ám arra határozottan emlékszik, hogy időbe telt, mire végleg tudatosodott benne, hogy apa lesz.

Éjszaka volt, feküdtem az ágyban, Rami pedig megkérdezte: „Édesem, mit szeretnél csinálni?” Mondtam, hogy aludni sze­retnék még. Így indul a romantikus videó. Utána mutatta a tesztet… Azt sem tudtam, hogy fiú vagyok-e vagy lány, kellett pár másodperc, mire felfogtam: apa leszek! Aztán óriási boldogság öntötte el a szívemet, együtt sírtunk, ölelkezve – idézte fel meghatódva az idilli pillanatokat a kézilabda-válogatott sztárja.