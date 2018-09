Koncerttel ünnepli Sasvári Sándor az elmúlt hatvan évet

Az est különlegessége, hogy a színművész, számos sztárfellépő mellett, a saját lányával együtt lép színpadra.

Rengeteg dolga van, előre tekint, ezért még korai volna összegezni a pályafutását, de azért a fővárosi MOM Kulturális Központban megvalósuló szeptember 28-i jubileumi koncert visszatekintés is – mondta Sasvári Sándor az Echo Tv Kultúrklub című műsorában. A népszerű énekes a koncertről és az elmúlt hatvan évről mesélve azt is elárulta, hogy az első dal a Sztárcsinálók című első magyar rockoperából fog elhangozni ezen az ünnepen.

Hozzátette: nem csak musicalrészletek szerepelnek majd a műsoron, hanem olyan énekesektől is válogat, akik nagy hatással voltak rá, így a közönség hallhat majd többek között Billy Joel-, Stevie Wonder- és George Benson-nótákat is. Sasvári Sándor azt ígérte, jó zenekart állított össze, és őt is nemcsak énekelni, hanem gitározni és zongorázni is hallhatjuk majd.

A énekes-zenész elmondta, a koncerten fellép majd Singh Viki és Makrai Pál, illetve lánya, Sasvári Léna is, aki nemcsak duetteket énekel majd édesapjával, hanem szólódarabokat is előad az est folyamán.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Rengeteg gyönyörű szereppel halmoztak el a zeneszerzők, a szövegírók, a rendezők az elmúlt évtizedekben, de ha ki kell emelni közülük egyet, az a Jézus Krisztus szupersztár lenne. Ezt 1986-tól 1997-ig játszottam a színpadon, de azóta is meghatározó az életében, hiszen ennek köszönhetően ismert meg a közönség és a szakma is, óriási lehetőség és felelősség volt ez számomra – fogalmazott Sasvári Sándor a tévés beszélgetésben.

Borítókép: Sasvári Sándor egy stúdiófelvételen

MTI Fotó: Kallos Bea