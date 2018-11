Könyvvel ünnepli szokatlan jubileumát a Kerekes Band

A Kábé23 című kötet az együttes első majdnem két és fél évtizedének képes krónikája.

A kétszeres Fonogram-díjas Kerekes Band útja a fülledt hangulatú moldvai, gyimesi táncházaktól a világzenei nagyszínpadokig több mint 20 évet ölel fel. A moldvai zene pulzálását idéző tempó a riffközpontú furulya- és koboztémákkal kiegészülve, az ethno-funk az az egyedi hangzás, amit a nyáron Kazahsztán legnagyobb zenei fesztiválján, a Spirit of Astana hatalmas színpadán is megmutattak sokezer embernek.

A lázadó jubileum se nem húsz, se nem huszonöt, hanem „kábé” 23, ennek alkalmából a zenekar visszanézett saját történelmére, és elmeséli, hogyan is járta végig a zenei színtér szekérkeréktörően rögös útját. A NOW Books & Music gondozásában megjelenő könyv mellé válogatáslemez is kerül a digitális formában, ami minden kötethez letölthető.

A Kábé23 – a Kerekes Band első majdnem két és fél évtizede nemcsak a jó sztoriktól és az kulisszatitkoktól lesz igazán különleges, de attól is, hogy a zenekarról olyan ismert emberek is nyilatkoznak és üzennek az évforduló alkalmából, mint dr.Máriás, Sebő Ferencz vagy Berecz István. A kötetben szereplő interjúkat Nuszbaum Tibor és Vass Norbert jegyzi, a történetek, „legendák és álhírek” gyűjteménye Csarnó Ákos, Csepregi János és Fehér Viktor munkája. Mindezt Borics Virág öltöztette fel végső formájába.

A zenekar november 7-én új videóklippel is jelentkezik, a lemezbemutató koncert november 30-án lesz a budapesti Akvárium Klubban.

