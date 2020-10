Lánykérés, kaparós sorsjegy, lángoló autó: ilyen a rádiós egy napja

Juhász Bálint, az Origo Hírcast műsorvezetője izgalmas interjúban mesélt munkájáról.

Juhász Bálint vérbeli rádiós. Kiskora óta rajong a rádiózásért, szenvedélye a hiteles és minőségi tájékoztatás, munkájáért számos ifjúsági sajtódíjat is nyert. Most új fába vágja a fejszéjét: ő felel a nemrég indult Origo Hírcast szerkesztéséért és műsorvezetéséért. A hétfőn, szerdán és pénteken délután jelentkező 10-15 perces adásokban az elmúlt napok fontos híreiből csemegéz, péntekenként pedig programajánlót is hallhatunk tőle. A legfrissebb adás itt érhető el.

Névjegy Nevéhez kötődik többek közt az ajkai Best Rádió elindítása 2009-ben. Az első tudósítók között volt, akik az ajkai vörösiszap-katasztrófáról beszámoltak, majd kezdeményezésére jött létre a Közös Hullámhossz Hírszolgálat ideiglenes rádióállomás, amely a katasztrófa által érintett települések lakóinak adott tájékoztatást. Kolontár kitelepítésénél ő képviselte a médiát, képei országos és nemzetközi médiumokban is megjelentek. Dolgozott a Petőfi Rádiónál, a Class FM-nél és a 89.5 Music FM-nél is műsorvezetőként. Legutóbbi projektje pedig az Origo Hírcast műsorvezetése, szerkesztése mellett a Next FM, ahol többek közt a #rádióznimenő mozgalommal több fiatalt is mentorál.

Podcast történelem: Miben más a rádiózás, mint a podcast?

Igazából a podcast alapja a rádiózás, hiszen a 90-es, 2000-es években az elkészült rádiós interjúkat, hosszabb beszélgetéseket töltötték fel az Internetre visszahallgatható formátumban. Innen indult minden. Nem sokkal később Amerikában ráálltak arra, hogy csak és kifejezetten podcastként gyártsanak műsorokat, amiket átvehetnek rádiók. Ott hatalmas országos hálózatokban működnek az állomások, így régiónként eltér, hogy milyen profi műsorokat választanak a rádiós programigazgatók, amivel elérik a közönséget. Ma már itthon is léteznek önálló podcastek, hiszen soha ennyire nem volt fontos az emberek számára a választás lehetősége: ott, és azt szeretne hallgatni, amikor épp ráér. Szerencsére egyre színesebb a tematikus kínálat, nagyobb a változatosság és az elérhetőség, rendelkezésre állás, mint a hazai rádiókban.

Lessünk be a kulisszák mögé: Hogy készül egy adás?

Szerintem fontos és elengedhetetlen kelléke a professzionális podcastnek az, hogy egy jó rádiós csapat rakja össze az adást, hiszen minden olyan hanggal és szerkesztési elvvel, ami átütő sikerű tud lenni, ők rendelkeznek a legjobban. Ha már sokan elolvastak egy hírt, az jó alap lehet, hiszen visszaigazolás arról, hogy az embereket érdekli. Ugyanakkor abban is segítség, hogy priorizáljunk egy következő feldolgozást, vagy hogy egy hasonló témát, sztorit meddig lehet elvinni. És a lényeg a sztori: számomra az a legfontosabb, hogy egy jó történetet mondjunk el, és hasznos, elengedhetetlen, izgalmas információkat adjunk át, amely nem feltétlen jönne vele szemben, viszont biztos, hogy beszélni fog róla a családjának, ismerőseinek, kollégáinak. Vegyes felvágott tehát: szerencsére a podcast jól mérhető, így látni fogjuk, mi érdekli a közönséget. És ez a legfontosabb: hogy a hallgató számára olyat adjak, adjunk, ami hozzátesz a napjához, életéhez.

Melyik volt a kedvenc adásod és miért?

Teljesen szerelembe vagyok esve a szakmával, ez így klisének hangzik ugyan, de minden adás elkészítése másért tudja magát a szívembe lopni. Van, hogy tanulok belőle, van, hogy bennem is elindít valamit, vagy már határozottan tudom, hogy ez hatással lesz arra, aki hallgatja. Nem is húznék vonalat a professzionális rádiós munka, valamint a podcast készítés közé, mindkét terület izgalmas – az Origo Hírcast esetén azt szeretem, hogy helyet kaphatnak benne igazi rádiós hangjátékokat idéző effektek, aláfestő zenék, jelenetek; a rádiózásban pedig a valóban élő műsort szeretem, amikor embereken segíthetek. Nagy sztori volt, amikor egy országos szavazás keretein belül élő adásban vihettem wellness-hétvégét a karcagi gyermekosztály ápolói számára, vagy amikor egy lány megköszönte azoknak a segítséget élő adásban, akik rohantak poroltóval eloltani a fél órája még lángoló autóját a Petőfi hídon. Hoztam össze szerelmespárokat, volt lánykérés, és beszéltem egy olyan fiúval is, aki autót vett a legjobb barátjának, mert lekaparta a 25 milliót az egyik sorsjegyen – utóbbi reményt adott abban, hogy ilyen létezik!

Melyik volt a kedvenc beválogatott híred és miért?

A programajánlókat nagyon csípem, mint ahogy a tudományos áttöréseket is – előbbi azért szerencsés, mert elképzelhető, hogy amúgy semmi terve valakinek a hétvégére, de ha úgy van megkomponálva az ajánló, egy teljes családi programot tudsz adni pár másodperc alatt. Arról pedig, hogy mi történik körülöttünk a világban, elengedhetetlen hogy értesüljünk, és jó hallani azokról az újításokról, amik előre viszik a hétköznapjainkat.

Milyen visszajelzéseket kapsz az ismerőseidtől, hallgatóidtól az új podcastre?

Nagyon régen foglalkoztam kimondottan hírírással, illetve annak feldolgozásával, de nagyon örülök, hogy amit mentoraim, szakmai vezetőim anno belém vertek, az megmaradt, és egy gombnyomásra aktivizálni tudtam. Ennek köszönhetően, nagyon pörgős, feszes híreket hallhatnak, és csak a lényeget, amit könnyű feldolgozni és megérteni. Senki nem szereti a hosszú hírblokkokat, amiből semmi nem derül ki – ez egy új formátum a hazai piacon, és úgy vettem észre, tetszik az embereknek, ha mást nem csak a közvetlen hangnemért, amit megengedhetek magamnak. Szerencsére ez nem kifejezetten hírműsor, hanem inkább egy szórakoztató magazin.

„A podcast tökéletes B opció más tevékenységhez”

Kinek ajánlod, hogy hallgassa a 10-15 perces hírösszefoglalókat?

Aki a hétköznapokban nem olvassa a híreket, de szeretne képben lenni a világgal, a valódi történésekkel. Aki valóban hasznosan szeretné eltölteni ezt az időt. Akkor is jó választás, ha egy mosogatás, teregetés, vagy épp egy gyors metró vagy busz útra dobja be: a podcast tökéletes B opció más tevékenységhez, és szerencsére nem kell nagyon figyelni, így tökéletesen passzol igazából bármi mellé.