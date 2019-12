Magyar szívekhez szól Kovács Nóri új albuma

Kovács Nóri országimázsdala, a Repülj madár most friss, modern hangzást és egy videóklipet is kapott, illetve megjelent a Szabadon című album is, amely közismert magyar népdalokat bújtat modern köntösbe, friss hangzással fűszerezve.

Kovács Nóri nevéhez fűződik Magyarország imázsdal, a Repülj madár. Nóri új klipje is ehhez a dalhoz készült. A dal új, friss, modern formát kapott – közölte a zenekar. Értékes népzenei világunk, ősi magyar motívumaink, hagyományaink őrzője, mindez nagyon is populáris stílusban – írták. A Repülj madárral együtt rezdülhet minden magyar szív, hiszen a csíkménasági népdalban nem csak Nóri, hanem egész magyarságunk gyökereit megtaláljuk. Ezek a motívumok mind-mind hungarikumok és ott lakoznak bennünk, most pedig friss, mai köntösben öltenek formát. Vidám, táncra csalogató, lüktető dallamok, populáris népzene alkotja a dalokat – olvasható a zenekar közleményében.