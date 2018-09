Peller Anna akár a rózsaszín hajat is bevállalná

A civil életben az egyszerűségre és letisztultságra törekszik Peller Anna, ha a frizurájáról van szó, hiszen a színházban néha a legextrémebb hajkölteményekben lép színpadra. A hétköznapi, de vagány viseletekhez fodrászától, Ternyák Katától is hasznos tippeket kap. A mesterfodrász a Barber Battle Budapest zsűritagjaként szakmai tanácsaival a barber és hajtetováló verseny döntőseit is segíti majd.

„Az egyszerű eleganciát kedvelem, ha nincs előadásom, vagy felvételem, szívesen hordom a hajam félig feltűzve, vagy oldalra fonva és imádom a copfot is. Ternyák Kata megtanította nekem és Mariannkának is, hogy tudjuk a legegyszerűbben megoldani otthon is ezeket a frizurákat”