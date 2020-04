Sári Évi: a mosoly sokat segít

Tavasz ellenére kint kifejezetten barátságtalan szél fúj, a város megállt, az utcák kihaltak. A szürkére festett hétköznapot mégis bearanyozza egy kivételes beszélgetés Sári Évi színésznő, énekesnővel. Jó őt hallgatni, hiszen annak ellenére, hogy bezárták a színházak és nincs fellépés, nem lehet őt kimozdítani abból a belső középpontból, ahol gyakorlatilag mindig süt a nap – kezdi interjúját a Vasárnap Reggel újságírója, Tarnóczy Orsolya.

– Kivételesen nem tudok leülni önnel beszélgetni, hiszen a koronavírus-járvány miatt egy szempillantás alatt megváltozott körülöttünk minden. Hogyan éli a napjait?

– Egyik napról a másikra száznyolcvan fokos fordulatot vett az életem. Mondhatni a mindenből eljutottam a semmibe. Elég pörgős életet éltem, kevés időt töltöttem otthon. Több mint három két hete viszont azzal töltöm a napjaimat, hogy otthon vagyok és próbálok figyelni a szabályokra. Nem megyek sehová, boltba is csak hetente egyszer. Persze vannak olyan színházi felkéréseim, amiről még nem mondtam le.

– Milyen darabokban játszana?

– A nagy sikerű ApácaShow-t vinnénk Szegedre, július 31-én lenne a debütálás, majd augusztus 1-jén és 2-án is ki van tűzve előadás. Júliusban menne tovább a We will rock you, a Mamma mia!, a Vámpírok bálja és a Sakk musical. Augusztusban a Bajai Szabadtéri Színpadon is játszottuk volna a We will rock you Queen musical, de már bejelentették, hogy az esemény egy évet csúszik.

– Szóval tele volt tervekkel…

– Bizony, és most úgy tűnik, hogy szép lassan le kell mondanom róluk. Július 3-án mutatnánk be a Nők az idegösszeomlás szélén című darabot a Veres1Színházzal a Mézesvölgyi Nyár keretein belül. A próbaidőszak mindjárt kezdődne, de nem tudom mi lesz ezzel. Fel akartam hívni a vezetőséget, hogy elkezdjem-e tanulni a szöveget, mert akkor azzal is előrébb lennék. Azt kell, hogy mondjam, én még mindig szerencsés helyzetben vagyok, mert van valamennyi félretett pénzem, van hol laknom, van mit ennem. De a kollégáim között is van olyan, aki egyik napról a másikra él. Nem tudom, hogy velük mi lesz…

– Nem csak a színházak zártak be, de a legtöbb nyári koncertet is visszamondták. Ez mennyire érinti?

– Eléggé. A színház mellett ugyanis a másik fontos bevételi forrást a koncertek jelentik számomra. Sok nyári eseménynek már búcsút kellett intenem. Alapvetően vidám alaptermészetűnek tartanak az emberek, társas lény vagyok, aki kifejezetten igényli a külső impulzusokat. Ebben a nehéz, karanténban töltött időszakban is megpróbálok pozitív maradni. Legutóbb a barátnőimmel online tartottunk egy születésnapi bulit, gyertyát gyújtottunk és közösen énekeltünk az ünnepeltnek. Ápolni és védeni kell ezeket a barátságokat. A mosoly még ebben a szürreális élethelyzetben is sok mindenre gyógyír.

– Most, hogy nem kell rohanni sehová, hánykor ébred?

– Normál esetben 7 -fél nyolc körül szoktam felkelni, de most előfordul, hogy kicsit később. Minden reggel zellerlével indítom a napot, aminek jótékony hatásáról sokat olvastam. Kiderült, hogy pajzsmirigy alulműködésem van, ami bizonyos szempontból a táplálkozással is összefügg. Év eleje óta nem eszem húst, ami egy erős váltás volt a részemről, mivel előtte képes voltam húst hússal párosítani. De kerülöm a tojást, a tejtermékeket, a glutént és a cukrot. Nagyon odafigyelek magamra. Aztán megreggelizek, megkávézok, leviszem a kutyát sétálni. Hetente kétszer online angol órára járok, de online énekórára is beültem már.

– Mivel köti le az energiáit?

– Online jóga órákon veszek részt, de valamelyik nap elmentem futni. Ha egyedül megy az ember, akkor azzal nincs gond. Levegőzni és mozogni a tisztifőorvos szerint is kell. Emellett rengeteget olvasok, hiszen van mit bepótolni. Elkezdtem kipakolni a gardróbszekrényt, rendezgetem a tárolót, amire idáig nem jutott időm.

– Legalább kertje vagy erkélye van, ahová napközben ki tud ülni?

– Van egy pici kertem, ami tele van növényekkel. Valamelyik nap órákon keresztül a sövényt metszettem. Ahogy ott kint bogarásztam, azon agyaltam, hogy egy ilyen helyzet mennyire meg tudja változtatni az ember gondolkozását. Rájövünk, hogy mennyire fontos tud lenni egy találkozás, egy kézfogás, egy ebéd a kedvenc éttermünkben. Nekem most annyira jól esne, hogy ha megölelhetném az édesanyámat, de ezt most nem tehetem. Ő Debrecenben él, féltem őt, mivel ő is közel áll a veszélyeztetett korosztályhoz és még dohányzik is.

– Hogyan tartják a kapcsolatot?

– Minden nap beszélünk telefonon. Szerencsére ő otthonról is tud dolgozni, mivel könyvelő. Megbeszéltük, hogy nem megy sehová, tartja a szabályokat.

– Mennyire nehéz betartania Győrfi Pál intelmét, miszerint: maradjon otthon?

– Nem nehéz, hiszen akinek van egy kis esze az felfogja, hogy ez a vírus nem játék. Látom, hogy sokan még mindig nem veszik komolyan az előírásokat. Remélem, hogy idővel ez változni fog. Úgy gondolom, hogy az utóbbi pár napban fontos előrelépések történtek ezen a téren is.

– Pont egy hete tartották az I Love retro online jótékonysági koncertet, amelynek bevételét B.A.Z. Megyei Központi Kórház Gyermeklélegeztető Központjának és a Szent László Kórház Alapítványának ajánlották fel. Honnan jött az ötlet?

– Jó pár éve létezik már ez a könnyűzenei fesztivál, ahová kimondottan a 90-es évek sztárjait hívják meg. A koronavírus-járvány átírta a szervezők forgatókönyvét, akik úgy döntöttek, hogy online közvetítik a koncertet, az esemény háziasszonyának pedig engem hívtak meg. Az eseményen tizenhárom énekes és együttes lépett fel, köztük az Ámokfutók, az Ufo, a Shygys, a V-tech és a Happy Gang. A nézők közül, akinek volt lehetősége és megtehette, az ugyanúgy vehetett egy jegyet, minthogyha koncertre ment volna el. A támogatói jegyekből befolyt 5 millió forintból két lélegeztetőgépet fognak venni, a maradék pénzt pedig a kórházak támogatására fordítják.

– Elindult a Pihentesd a dokit! kezdeményezés, amelynek célja, hogy azok az egészségügyi dolgozók, akik a koronavírusos-járvány idején nem akarnak hazamenni idős szüleikhez, gyerekeikhez, a munkahelyükhöz közeli lakásban, teljesen ingyenesen álomra tudják hajtani a fejüket. Úgy tudom, hogy ön is a csoport mellé állt.

– Abszolút. Ezt a csodálatos kezdeményezést megosztottam a közösségi oldalamon, aminek jelenleg már 1400 tagja van. Friss információim szerint a beköltözhető lakások száma mostanra bőven 100 fölé nőtt, a beköltözött orvosok, műtősök, ápolók száma pedig 100-ra nőtt. A kezdeményezést Berke Mónika indította el, aki Kosztyu Andreával és Bodits Nikolettával osztják fel a feladatokat. Egyelőre Budapesten tudnak lakhatást biztosítani az egészségügyi dolgozóknak, de már Szegedről, Egerből is kaptak megkeresést és szeretnének tovább terjeszkedni.

A csoport továbbra is várja a lakástulajdonosok felajánlásait a [email protected] email címen, illetve azoknak az igazoltan egészségügyi dolgozóknak a kérését, akinek szüksége lenne lakhatásra. Közhelyesen hangzik, de azt hiszem adni sokkal jobb, mint kapni. Jó érzés, ha adhatunk valamit, időt, figyelmet, segítséget, akiknek épp nincsen. Mi pedig le tudunk mondani róla, mert megtehetjük.