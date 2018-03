Százhuszonöt magyar fellépővel készül a VOLT

Az idei fesztiválon ünnepli 50. születésnapját Ákos és Lukács László, a Tankcsapda frontembere is.

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor: meg kell tartani magyar országnak Magyarországot

A VOLT-on ünnepli 50. születésnapját június 27-én Ákos, 28-án pedig Lukács László, a Tankcsapda frontembere. A Tankcsapda az Iron Maiden előtt és a Skillet után lép a nagyszínpadra, a nyitónapra a Depeche Mode előzenekaraként a Bëlga kapott meghívást a VOLT-ra, utánuk a Vad Fruttik következik – közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A borászokat és boraikat bemutató Poncichter Bornegyedben, a Sopron színpadon lép fel például a Budapest Bár, Bérczesi Róbert szólóban és a hiperkarmával, az Európa Kiadó, a Pál Utcai Fiúk, a Blahalouisiana, a Honeybeast és a TNT. A Nagy-Szín-Pad! tehetségmutató idei nyolc résztvevője szintén vendég a VOLT-on, a győztes a nagyszínpadon lép fel.

Néhány további név a kínálatból: 30Y, Akkezdet Phiai, Anna & the Barbies, AWS, Barabás Lőrinc Quartet, Bëlga, Brains, Caramel, Fran Palermo, Ganxsta Zolee és a Kartell, Irie Maffia, Ivan & the Parazol, Jónás Vera Experiment, Kiscsillag, Leander Kills, Lóci Játszik, Lord, Magashegyi Underground, Majka & Curtis, Müller Péter Sziámi AndFriends, Péterfy Bori & Love Band, Punnany Massif, Quimby, Random Trip, Road, Szabó Balázs Bandája, Takáts Tamás Blues Band, Tátrai Tibor és a Jazztelen, Qualitons, Well Hello.