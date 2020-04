Tarolt a nézettségi versenyben a Nicsak, ki vagyok? szuperdöntője

Jelentős sikereket hozott az elmúlt hét a TV2 számára. A 18-59 éves korcsoportban a csatorna 10,0%-os közönségaránnyal zárta a hetet, míg az RTL Klub 9,0%-os részesedést ért el egész napra vonatkozóan. A teljes TV2 Csoport közönségaránya 23,0%-ot tett ki, míg az RTL Magyarországé 21,8%-ot, s így utóbbi alulmaradt a heti versenyben – írja közleményében a TV2 Csoport.

Az elmúlt napok (ápr. 24-26.) egyértelműen a TV2 sikereiről szóltak: az egész napra vonatkozó közönségarányok tekintetében mind a főcsatorna, mind a TV2 Csoport megnyerte a nézettségi versenyt péntektől vasárnapig a 18-59-es korosztályban.

Vasárnapi Szuperdöntőjével tarolt a Nicsak, ki vagyok? – A rejtélyek színpada, amely a nap legnézettebb műsora lett a 18-59, a 18-49 évesek és a teljes lakosság körében egyaránt. Kimagasló eredménnyel, 22,0%-os részesedéssel nyerte idősávját, míg az RTL Klub közönségaránya ugyanebben az idősávban 9,4% volt. A Nicsak, ki vagyok? Szuperdöntője egyben a hét epizódból álló showműsor legmagasabb közönségarányát is jegyzi 22,0%-os eredményével. A teljes széria 18,7%-os átlag közönségaránnyal búcsúzik, s ezzel jelentős különbséggel utasította maga mögé az RTL Klub azonos idősávját, amely a hét vasárnap este átlagát tekintve 16,9%-os részesedést tudott felmutatni a 18-59-es célcsoportban.

A Nicsak, ki vagyok? vasárnap este erős felvezetést kapott nézettség szempontjából, ugyanis már a 18 órakor kezdődő Tények is kiemelkedően jól teljesített. A 18-59 éves korosztályban 23,5%-os részesedést és 405.028 fős nézettséget tudhatott magáénak, a teljes lakosság körében pedig még ennél is kiugróbb, 28,4%-os közönségarányt és 974.781 fős nézettséget. Ezzel egyben a hétvége legnézettebb hírműsora is lett a teljes lakosságot és a 18-59-es korosztályt tekintve.

A TV2 mindkét szombat esti filmje nyerte saját idősávját a 18-59-es korosztályban: a Központi hírszerzés című akcióvígjáték 10,0%-os, az Álmatlanság című akcióthriller pedig 10,2%-os részesedést ért el. A Mellékhatás közönségaránya ezúttal 9,7%-ot tett ki, s így alulmaradt idősávjában a TV2-n párhuzamosan futó filmmel szemben, amely 11,1%-os részesedést hozott a Mellékhatással azonos idősávban.

Április 19-én este Magyarország legnépszerűbb előadói és sportolói közül csaknem ötvenen fogtak össze, hogy nagyszabású gálaműsor keretében tisztelegjenek a hétköznapi hősök áldozatos munkája előtt, akik a frontvonalban harcolnak a koronavírus ellen. A Neked énekelek című műsorban indult a licit Leslie Mandoki exkluzív felajánlású gitárjára és a Nicsak, ki vagyok? Szuperdöntőjében zárult le. A neve elhallgatását kérő adományozó végül 5 millió forintért tett szert a különleges ereklyére. A TV2 rendhagyó gálaműsora alatt közel 25 millió forint érkezett a 1357-es adományvonalra. Az adás alatt a TV2 kollégáihoz érkezett telefonos felajánlásokkal együtt több, mint 30 millióra duzzadt az összeg, így a gitárra tett licittel kiegészülve végül közel 35 millió forintot gyűjtött a csatorna, amit a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács karitatív tagjai, a legnagyobb magyarországi segélyszervezetek juttatnak el a rászorulókhoz.

Borítóképünkön Till Attila, a Nicsak, ki vagyok? műsorvezetője