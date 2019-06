Téglás Zoli szívhez szóló klipet készített

Az énekes szeretné, hogy a világon élő összes magyarhoz eljusson a dala és arra kéri őket, hogy tartsanak össze.

Ez az első klip a legutóbbi Zoli Band lemezről, a Santa Monica-ról, amelyben az énekes a magyarság iránti, mérhetetlen szeretetéről tesz tanúbizonyságot. Hazaszeretete és honvágya mélyen áthatja a dalt. Téglás Zoli (IGNITE, ex-Pennywise, ex-The Misfits) angol nyelven ugyan, de mégis „magyarul” énekel. Molnár Erzsók, Zoli nagynénje és Fenyvesi Margit, a nagymamája – a zenész számára mindketten szent asszonyok – a dalban Szent Margitként és Szent Erzsébetként vigyáznak rá a mennyből és hívogatják haza, Magyarországra.

Az énekes a számban arról vall, erősen érzi, hogy ezek a helyek – természetesen Veresegyház is, a pálinkával és a káposztás tésztával – mindig hazavárják és ő tényleg alig várja, hogy hazajöhessen.

„Érezni a Duna és a hely energiáját. Főként, amikor szunnyad a város és kihaltak az utcák, akkor mutatkozik meg igazán ez a hatalmas ősi energia, amely a hazámat áthatja és amelyet a Budapest my Love angol nyelvű szövege által az egész világon érezhetnek majd” – ez a zenész vágya.

Téglás Zoli abból a közös szívből énekel, amelyből minden magyar embert gyúrtak.

„Az album számomra egyfajta visszanyúlás a múltamba, mivel rengeteg zenekarban dominál mostanság a kiabálás, üvöltés. Úgy érzem, hogy a rockzenéből kezd kiveszni a rendes tiszta, dallamos éneklés, én pedig olyan zenekarokon nőttem fel, mint az Alice in Chains, vagy az Iron Maiden; akkoriban rengeteg ilyesmit hallgattunk. Ezzel a zenekarral ezt a világot szeretném újra visszahozni” – mondta el Zoli. – „A New York, New York és az I Love L. A. klasszikusok mintájára írtam a Budapest My Love című dalt, mint tisztelgést a magyar főváros előtt, amely számomra a legkedvesebb város a világon.”

A dal az áprilisban megjelent, Téglás Zoli saját nevét viselő zenekarával elkészített Santa Monica című második nagylemezén található. A dal keverését és maszterelését egyébként az a Frank Gryner producer végezte, aki olyan nevekkel dolgozik, mint Rob Zombie, A Perfect Circle, Tommy Lee, Andrew W.K.. Az egyszerre modern megszólalású, de rengeteg klasszikus elemet felvonultató Santa Monica olyan zenekarok hatásaiból táplálkozik, mint az Alice in Chains, Stone Sour, illetve a Scorpions.

Az Ignite egyik legismertebb dala (A Place Called Home), az A csitári hegyek alatt.