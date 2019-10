Új szólólemezzel jelentkezett a Heaven Street Seven egykori basszusgitárosa

„Magánéleti turbulencia, krízis állt be nálam, a dalok ezt a lelkiállapotomat tükrözik. Nem volt tudatos, hogy a szövegekben olyan témákhoz nyúltam, mint az idő, az űr vagy az égitestek, de ezek szimbolikája jól kifejezte, mit éltem át. Az mindig is érdekelt, hol van a helyünk a világban, miért élünk, mi a végtelenség”

– mondta Németh Róbert az MTI-nek.

Mint kifejtette, a lemezen szereplő tizenegy szám túlnyomó részét 2018 végén és 2019 elején írta, amikor úgy érezte, nagyon mélyre zuhant. Hozzátette: a dalírás egyfajta terápia volt számára, és segített neki az önmegismerésben.

A dalok erőteljesebbek, hangosabbak, rockosabbak, mint a jóval visszafogottabb, akusztikusabb első szólólemezén, a 2016-ban megjelent Nincsen mozgás az eseményhorizonton című anyagán található számok. Holott a két fő alkotótárs, Lázár Domokos (gitár, billentyűk) és a billentyűs Takács Zoltán Jappán (akivel a Heaven Street Sevenben is együtt játszott) megmaradt.

„Ezt a gitárpopos világot, az R.E.M. vagy a National által képviselt hozzáállást szerettem mindig, és úgy érzem, nekem is ez áll a legjobban. Azt viszont az élet hozta, hogy amikor a dalok kicsit naplószerűen egymás után megszülettek, lett egy zenekar is mellé eljátszani, és már a koncertekre is alakult egy csapat”