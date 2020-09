Veréb Tamás: nagy megtiszteltetés Puskást eljátszani 

Egy pillanatra se pihen, imádja feszegetni a határait. Veréb Tamás színész-énekes-dalszerzőnek régi álma volt, hogy egyszer műsorvezetőként is próbára tehesse magát, amit a Barátok közt-nek köszönhetőn sikerült megvalósítania. Ismét egy komoly szerepben tűnik fel a színpadon, ő alakítja a legismertebb magyar labdarúgó, Puskás Ferenc alakját a róla szóló musicalben. A művésszel a Vasárnap Reggel készített interjút.

Ezer lángon ég, egyik helyről szalad a másikra. Néha meg tud állni?

Nem igazán, a mai napom is elég zsúfolt volt. A feleségem videóklipjét forgattuk, amiben ezúttal én is benne leszek. A legújabb Szabad élet című dalomhoz készült felvételen ő is látható. Nincs ebben semmi különös, kölcsönösen inspiráljuk egymást a dalszerzésben. A feleségem az én múzsám.

Az elmúlt pár hónap színház nélkül telt el. Mivel töltötte ezt az időszakot?

Alkotással, dalszerzéssel. Pár hét múlva mutatjuk be a Ruby Harlem zenekarral közösen készült felvételünket. Nagyon kíváncsi vagyok a közönség visszajelzésére, hiszen ez életem első koprodukciója.

Mióta dolgozik a Barátok közt csapatával?

Pár hónapig erősítettem a Mátyás király tér csapatát, idáig Székely Csongorként láthattak a nézők. A sorozatot gyerekkorom óta szeretem, már a szereplést is óriási megtiszteltetésnek éltem meg. Remélem, hogy a történetírók egyszer még találnak nekem valami új feladatot, így visszatérhetek. Emellett egy újabb álmom vált valóra, ugyanis a sorozat tízezredik adására készítettünk egy magazinműsort, aminek én voltam a házigazdája. Régóta kacérkodtam műsorvezetéssel, szerencsére most ebbe is belekóstolhattam. Azt se tartom kizártnak, hogy a jövőben ebben a szerepben is találkozhat velem a közönség.

Kapott felkérést?

Maradjunk annyiban, hogy nem zárkózom el semmilyen új feladattól. Szeretek válogatásokra járni.

Kell castingra járnia?

Ez a munkámhoz tartozik, a legnagyobb és legelismertebb színészek is járnak válogatásokra. Az már más kérdés, hogy ritkán, de vannak olyan feladatok, amire az embert közvetlenül kérik fel. Ilyen volt a Puskás musical főszerepére szóló meghívás is.

Gondolom örömében ugrált a lakásban.

Pontosan! Nagyon örültem a rendező, Szente Vajk hívásának. Megtiszteltetés, hogy én alakíthatom minden idők egyik legnagyobb labdarúgóját. A következő kérdésem persze az volt, hogy ugye nem kell majd fociznom.

Miért?

Alapvetően nem vagyok egy nagy focista. De jelen helyzetben kötelességemnek éreztem, hogy maximálisan felkészüljek a sportágból. Felvételekről igyekeztem Puskás Ferenc mozdulatait átvenni és persze tanultam néhány focis lépést is.

Megtanult dekázni?

Törekedtem rá. A darab koreográfusra, Túri Lajos Péter egy olyan fantasztikus világot álmodott meg, hogy a közönségnek olyan érzése lesz, mintha egy focimeccset nézne. Persze lesz labda a színpadon, de alapvetően nem egy meccset fogunk lejátszani.

Dolgozott már Szente Vajkkal?

Ez volt az első közös munkák, amire régóta vártam. Elképesztően felkészült rendező, szakmai téren nem lehetett tőle olyat kérdezni, amire nem tud válaszolni. Határozott elképzelése volt arról, hogy mit szeretne látni a színpadon, ami merőben megsegítette a próbafolyamatot.

Milyen a csapat?

Nagyon vegyes, van akivel már dolgoztam együtt és nyilván vannak olyanok is, akikkel most találkoztam először. Nagyon építő ez a közeg, bízom benne, hogy ez az érzés a színpadról is sugárzik. Az Aranycsapat összetétele is érdekes, Hidegkúti Nándor szerepét Solner Dániel táncművész alakítja. A legendás sportriportert, Szepesi Györgyöt Harsányi Levente formálja meg, akivel évtizedek óta ismerjük egymást.

Ez egy régi barátság…

Jóban vagyunk. Szepesi György a korszak egyik legkiválóbb rádió – és televízió-sztárriportere, valamint az Aranycsapat tizenkettedik játékosa volt, tehát már a kezdetektől ismerte a válogatott tagjait. Sporttudósításai még a mai fülnek is élményszámba mennek. Azt gondolom, hogy Harsányi Levente személye garancia arra, hogy róla valami igazán eredeti születhessen meg a színpadon.

A szereplők közül volt, akivel egy összekacsintásból is értették egymást?

Persze, hiszen az Operettszínházból is bőven vannak a csapatban. Gubik Petrával és Szabó P. Szilveszterrel több előadásban dolgoztunk együtt. Az utolsó közös munkák a Notre Dame-i Toronyőr volt, amiben Quasimodo-t alakítottam, Petra Esmeralda volt, míg Szilveszter Frollo-t formálta meg. Velük működött ez a „rezgés”, de az új kollégákkal is hamar megtaláltuk a közös hangot. Czibor Zoltánt alakító Ember Márkkal és Bozsik Józsefet alakító Fehér Tiborral is nagyon jól összecsiszolódtunk.

A darab minden idők egyik legnagyszerűbb futballcsapata, az Aranycsapat történetét dolgozza fel és állít neki méltó emléket. Mit láthatunk az ő sikerükből?

A musical a második világháború idején játszódik, amikor Puskás és Bozsik a Kispest nagy csapatának a tagjai lesznek. Az előadás tizenkettedik percében megtudjuk, hogy Puskás tizennyolc évesen a válogatott tagja lesz, majd első meccsén megszerzi első gólját, ami a siker felé repíti. Olyan kiemelkedő eseményeket is megmutatunk, mint az 1952-es helsinki olimpia, ahol az Aranycsapat összeállt, vagy a Wembley Stadionban lezajlott mérkőzés, az évszázad meccse, azaz a legendás 6:3. De felelevenítjük az 1954-es vébé döntőjét, aminek elvesztése közrejátszhatott két évvel később a forradalom kirobbanásában. A darab végére eljutunk egészen 1960-ig, amikor Puskás immár spanyol mezben négy gól lő Glasgow-ban a BEK-döntőn, és ezzel ma is élő rekordot állít fel.

Mi fogta meg Puskás történetében?

Kisebb kutatómunkát végeztem, könyveket olvastam, rengeteg interjút megnéztem. Elképesztő, hogy hatszoros spanyol bajnok és háromszoros BEK-győztes lett a Reallal. Négyszer volt spanyol gólkirály, kétszer BEK-gólkirály. A legérdekesebb történet, hogy amikor a spanyol elnök megtudta, hogy a csapat edzője összeveszett vele, és kihagyta az ’59-es BEK-döntős Real kezdőcsapatából, a győzelem ellenére azonnal kirúgta az edzőt. Görögországot is meghódította, Athénban Puskás-kultusz alakult ki, Ausztriában pedig edzőként bajnok lett. A legnagyobb örömöt az okozta neki, amikor 1981-ben hazatérhetett. Csapattársa, Buzánszky Jenő szerint az egész életét a labdarúgásnak szentelte, a sikerek és a kudarcok ellenére mégis is ember tudott maradni.

Ahogy önt sem részegítette meg a siker.

Nem is szabad, hogy megrészegítsen. Próbálok ugyanaz a srác maradni, aki elindult ezen a pályán. Nekem nem esik nehezemre, hogy ha bemegyek az Operettszínházba, akkor az összes dolgozónak köszönjek. A színház egy igazi csapatjáték, egymásból építkezve hozunk létre egy olyan csodát, amit esténként a nézőknek adunk át ajándékba. A darab jövőjével kapcsolatban nem tudok nyilatkozni, mivel a koronavírus-járvány miatt nehéz előre tervezni, a Puskás musical grandiózus előadás, az eredeti tervek szerint szabadtéren, több ezer ember előtt tartjuk majd a bemutatót.. Én mégis Bbizakodó vagyok, remélem ,remélem, hogy hamarosan a nézők nagyobb létszámban is visszatérhetnek a színházi, kulturális programokra, és megvalósul a látványos, grandiózus ősbemutató, és országos turnéra is indulhatunk!

Marad idő nyaralásra?

Tele vagyunk munkával, ami most felülírja a nyaralási kedvet. De szeptember elején megpróbálunk egy kis szabadságot kivenni. Meglátjuk, mit hoz a jövő!

Borítókép: Veréb Tamás (k) Puskás Ferenc szerepében Juhász Levente-Szente Vajk-Galambos Attila Puskás, a musical című nagyszabású zenés színházi produkció sajtóeseményén Budapesten, a Hungexpón 2020. augusztus 10-én