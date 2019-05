Zenés dokufilm készült a magyar könnyűzene fellegváráról

A pécsi zenekarok sikerét kutató nyomozó, riporter szerepében Szabó Simon faggatja a zenészeket, miközben a jól ismert slágerekből hangzanak el részletek.

A pécsi könnyűzene sikereinek nyomába ered a Pécsi szál című zenés mozi. Lévai Balázs dokumentumfilmjét, amelyben a Kispál és a Borz, a Punnany Massif, a Halott Pénz, a 30Y, Takáts Eszter, illetve a Junkie Jack Flash is szerepel, csütörtöktől vetítik a mozik.

A Pécsi szál áldokumentumfilmes elemeket is használva próbál magyarázatot találni arra, miért éppen a baranyai megyeszékhelyről származik az országos népszerűségre szert tett zenekarok, előadók tekintélyes része.

„A titok mögött felsejlik a helyi uránbánya sugárzása, a minőségi zeneoktatás, a mediterrán klíma, a régi idők pécsi muzsikusainak hatása és egy olasz szál is. Az biztos, hogy a dolgok nem Kispálékkal kezdődtek, hiszen már a hatvanas-hetvenes években számos népszerű együttes játszott Pécsett, ezek akkor körbeturnézták a környéket. A mai sikerekben ott van a Pécsi Tudományegyetem is, sok zenész járt oda” – nyilatkozta Szabó Simon.

A filmből kiderül például, hogy a 30Y-nak sokáig a Bőrgyárban volt a próbahelye, ahol a híres pécsi kesztyű készült, a zenészek ellátogatnak a város legendás szórakozóhelyeire, feltűnik a közeli orfűi tó, és a tévétorony, ahol rengeteg bulit tartottak.

Szabó Simon megjegyezte, hogy a Pécsről indult mai sztárcsapatok nagyon sokféle stílust képviselnek a hiphoptól a kemény rockig, miközben gyökereik nagyon erősek és hasonlóak. Hozzátette: a zene nem ismeretlen terep számára, mert korábban maga is énekelt egy Boogie Nights nevű popcsapatban, illetve a 2000-es években több fővárosi szórakozóhelyet vezetett a Kultiplextől a Sziget Medúza színpadáig. Ezekről a helyekről jól ismerte például a Punnany Massif vagy a 30Y tagjait, a Red Bull Pilvaker slames produkcióban együtt szerepel például Wolfie-val a Punnanyból.

„A filmben a történet miatt is több olyan szituáció van, amikor a zenészek egyszerre vannak egy helyen, ami rengeteg sztorit hozott elő a múltból. Ilyenkor is látszik, hogy ők egy nagy családot alkotnak, hiszen a városban mindenki ismer mindenkit, semmiféle ellentétet vagy irigységet nem tapasztaltam. Mintha egy osztálytalálkozón lettem volna” – mesélte a színész, aki nem pécsi (mint ahogy a rendező Lévai Balázs sem), de színészként számos alkalommal járt a Pécsi Országos Színházi Találkozón (POSZT), főleg a TÁP Színházzal és még dj-ként is volt fellépése a városban.

Kitért arra, hogy a történet szerint ő maga emberkísérletben vesz részt: orvosi felügyelet mellett sok-sok órányi zenét hallgat végig pécsi előadóktól, miközben – persze nem komolyan – vizsgálják ennek hatását a szervezetére.

A filmet rendező Lévai Balázs korábban már készített zenés filmet a Kispál és a Borzról, a 30Y-ról, Ákosról, a Csík Zenekarról, a Tankcsapdáról, a Wellhellóról, Lovasi Andrásról (Kispál és a Borz, Kiscsillag) pedig könyvet írt.

A film operatőre Kőrösi András, producere Meggyes Krisztina volt. A Magyar Média Mecenatúra program és a Filmarchívum együttműködésével, a pécsi önkormányzat segítségével készült Pécsi szál forgalmazója a Budapest Film.

Borítókép: részlet a Pécsi szál című film előzeteséből