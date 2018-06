Zimány Linda retusálja a fotóit

„Nem maradt utánad más, csak az emlék. Örökké szeretünk, bárhol is legyél. Még fáj, s talán örökre így marad, De mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” Drága édesanyánk, szeretett nagymamánk, dédikénk ÁRVAI ISTVÁNNÉ Romolhatatlan Magdolna 5. éve, hogy örökre itt hagyott bennünket. Fájó szívvel emlékezünk Rá.

Értesítjük a rokonokat, ismerősöket, barátokat, hogy BUZSÁKI JÁNOSNÉ Szekeres Anna volt toponári lakos lelki üdvéért csendes szentmisét tartunk június 25-én, hétfőn reggel 7 órakor a kaposvári Szent Imre-templomban.

"Aki szeretteink szívében él, az nem hal meg, csak távol van." Fájó szívvel tudatjuk, hogy édesapánk BAJKAI ISTVÁN június hó 18-án elhunyt. Temetése június 23-án, 11 órakor lesz a keszthelyi Szent Miklós temetőben. A szertartás a kápolna előtt kezdődik. Szerető gyermekei

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk KOVÁCS PÁLNÉ volt nagytoldipusztai lakos, életének 85. évében elhunyt. Szerettünktől június 25-én, a 10 órás gyászmisét követően veszünk végső búcsút a nagytoldipusztai temető ravatalozójában. A gyászoló család

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy iskolánk, a Kaposvári SZC Nagyatádi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának 10. osztályos pincér tanulója ORSÓS CSABA 2018. május 28-án tragikus körülmények között elhunyt. A gyászoló család fájdalmában osztoznak osztálytársai, tanárai, az iskola és a Kaposvári Szakképzési Centrum dolgozói. Emléke örökké velünk marad!

„Elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat.” Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÓTH TAMÁS a Somogyterv, majd a Hungaropharma volt dolgozója súlyos betegség következtében 70 éves korában elhunyt. Temetése június 25-én, hétfőn 13.30 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Lelki üdvéért gyászmise a donneri Szent Kereszt plébánia templomban aznap 17 órakor lesz. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik életét széppé tették, barátságát és szeretetét elfogadták. Szerettei

Fájó szívvel tudatjuk, hogy KURUCZ ISTVÁN 75 éves korában elhunyt. Temetése június 23-án, szombaton a 9.30 órai gyászmisét követően lesz a kisgyaláni temetőben. A gyászoló család

Drága férjem ÁDÁMFI JÁNOS halálának 3. évfordulója alkalmából: "Aludj csendesen, legyen békés álmod, találj odafent örök boldogságot." Soha el nem múló fájdalommal emlékezik: Szerető felesége

„Hittünk Istenben, bíztunk a gyógyulásban. De ha már abban nem, akkor a csodában. Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél. Nem is haltál te meg, csak álmodni mentél.” Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FÁBIÁN ZSOLT kaposvári lakos 37 éves korában elhunyt. Temetése június 22-én, pénteken 10 órakor lesz a kaposvári Nyugati temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára egy szál virággal elkísérik. Gyászoló szülei és szerettei

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ID. MEZRICZKY MIKLÓS Kaposvár, Arany János utcai lakos 81 éves korában elhunyt. Temetése június 22-én, pénteken 10.30 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló családja

"Nem az a fájdalom, melytől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordunk csendesen." Emlékezünk HORVÁTH JÁNOS volt holládi lakos halálának 5. évfordulóján. Magdus, Gyöngyi, Hajnalka

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FAZEKAS GYÖRGYNÉ balatonboglári lakos, 98 éves korában elhunyt. Temetése június 22-én, 13.30 órakor lesz a balatonboglári temetőben. A gyászoló család

"Elmentél Apa, elvittél egy álmot, és magaddal vittél egy egész világot!" Fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy TOMBOR ISTVÁN nyugállományú rendőr alezredes a Somogy Temetkezés polgári búcsúztatója örökre elköltözött-e földi világból. Végső búcsút 2018. június 23-án, szombaton 13 órakor veszünk tőle a kaposvári Keleti temető ravatalózójában. A gyászoló család

„Pihenj csendesen, hol nincs fájdalom, szívünkben itt leszel, míg élünk a világon.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ TIBOR cserénfai lakos 63 éves korában elhunyt. Temetése június 22-én, pénteken a 13 órai gyászmisét követően lesz a cserénfai temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei

"Oly csend van így nélküled, Hogy szinte hallani, Amit még utoljára Akartál mondani." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk és dédapánk DR. FÜLÖP MIHÁLY 92 éves korában, június hó 5. napján örökre elaludt. Temetése június 21-én, 12.30 órakor lesz a kaposvári Nyugati temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Emléke szívükben örökké él! Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik fájdalmunkban osztoztak. Szerettei

„Nem élt belőle több és most sem él, s mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló.” /Kosztolányi Dezső/ Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GERGELY FERENCNÉ Erzsi óvó néni kaposvári lakos 81 éves korában elhunyt. Temetése június 21-én, csütörtökön 10 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

"Jézusomnak szívén megnyugodni jó." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH ISTVÁN Pista bácsi szentgáloskéri lakos, 92 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése június 21-én, csütörtökön a 10 órai gyászmisét követően, a szentgáloskéri temetőben lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászolja fia Nándi, unokái, Marianna és Péter

„In the jungle, the Quiet jungle, the Lion sleeps tonight” Köszönet mindenkinek, aki 2018. június 21-én, 11 órától a kaposvári Keleti temetőben velünk tart MALOVECZKY ISTVÁN búcsúztatásán. Örökké szeretni fogunk!

„Az élet megszűnt, lelkem elszállt, De gondolatotokban élek tovább.” Fájó szívvel tudatjuk, hogy HOLDOSI LÁSZLÓ volt marcali lakos elhunyt. Temetése június 22-én katonai tiszteletadással, 10.00 órakor lesz a marcali központi temetőben. Gyászoló gyermekei

Mély fájdalomal tudatjuk, hogy TÓTHNÉ TENGERDI IBOLYA kaposvári lakos, volt postai dolgozó 61 éves korában elhunyt. Temetése június 22-én, pénteken 12.30 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család