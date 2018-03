Különleges ajándékcsomag vár az Oscar-jelöltekre

Az idei 100 ezer dolláros táskákban négy utazás, a hölgyeknek gyémántnyaklánc, drága wellness szolgáltatások, sőt egy ingyenes DNS vizsgálat is lapul majd.

A Distinctive Assets nevű társaság 2016-os túlkapása miatt, amikor is 232 ezer dollár (62 millió forint) értékű, úgynevezett “goody bag-et” állítottak össze – melybe az akadémia számára kínos és természetesen nem jóváhagyott termékek kerültek bele – idén már nem szerepelhet az Oscar elnevezés a szatyrokon.

A jelölteknek így sem kell aggódniuk – írja a hirado.hu -, az idei 100 ezer dolláros (25,5 millió forintos) táskák szintén észbontó termékeket, sőt, utazásokat rejtetek. Bizony, nem csak egyet, ezúttal Görögországban, Zanzibárban, Hawaiin és Tanzániában is pihenhetnek a szerencsések. A hölgy jelöltek tehetik mindezt egy káprázatos gyémántnyakláncban, ezt is tartalmazza ugyanis a csomag. További meglepetés a tíz alkalmas személyi edzés, a méregdrága wellness szolgáltatásokat nyújtó ajándékkártya, a különleges kozmetikumokról már nem is beszélve.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Idén is tartalmaz érdekességeket a táska, mint például egy ingyenes DNS-vizsgálatot, és hozzáférést egy hamarosan induló társkereső applikációhoz. Ezen felül pedig mindenki kap egy 10 ezer dollár értékű jótékonysági felajánlást, melyet ahhoz az állatmenhelyhez juttatnak el, amelyikhez csak az ajándékozott kívánja.

Az Oscar-gálát idén is élőben közvetíti a Duna Televízió március 4-én éjszaka: Kraszkó Zita, az Oscar-est hazai házigazdája, valamint Dudás Viktor és Szöllőskei Gábor filmszakértők köszöntik majd a nézőket.

Borítókép: Illusztráció

Forrás: AFP/Angela Weiss