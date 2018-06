10 érdekesség a Judas Priestről

Hosszú és rendkívül sikeres pályafutásuk tele van érdekes történetekkel.

Alig 5 hét, és a heavy metál istenei Budapestre érkeznek 40 éves jubileumi turnéjukkal. Hosszú és rendkívül sikeres pályafutásuk tele van érdekes történetekkel, nézzünk most belőle tízet:

1. A banda neve egy 1967-es Bob Dylan számból származik, The Ballad Of Frankie Lee And Judas Priest. Bruno Stapenhill, az alapító basszusgitáros ötlete volt a név, és a banda többi tagja azonnal elfogadta.

2. Rob Halford elég sok munkát kipróbált, mielőtt a Judas Priest énekese lett, dolgozott pornómoziban, de volt színpadi világosító is. Ez utóbbi tapasztalatát átmentette a zenekar színpadi megjelenésének kialakításába is, és ezért kezdtek el abban az időben még csak kizárólag színházakban használt vizuális effekteket is használni a koncertjeiken.

3. British Steels című albumuk ikonikus, borotvapengés borítóját a lengyel származású Roslaw Szaybo tervezte, és szintén az ő munkája a banda azonnal felismerhető logója is. Bár a zenekar tagjaival baráti kapcsolatot ápol, a világhírű festőművész–fotós–grafikus kifejezetten nem szereti a metál zenét. Azonban a Judas Priest mellett tervezett még lemezborítót többek között Janis Joplin, Roy Orbison, The Clash, Miles Davis, Elton John és Santana számára is.

4. A British Steels albumcím egyébként Glen Tipton gitárostól származik, aki ipari tanuló volt – a British Steels nevű fémmegmunkáló üzemben.

5. A 2001-es Rocksztár című film – Mark Wahlberg és Jennifer Aniston főszereplésével -, annak a Tim Owensnek az igaz története, aki 1996 és 2003 között Rob Halfordot „helyettesítette” a Judas Priest énekesi posztján. A banda dobosa fedezte fel egy Judas Priest tribute zenekarban, gyakorlatilag az egyetlen ember volt, aki képes Rob Halford sikolyait is tisztán kitartani.

6.A Judas Priest már a 70-es években forradalmasította a rock divatot, híresek voltak hosszú bőrkabátjaikról és provokatív öltözködésükről – amit a 80-as évek glam rock bandái egy az egyben fel is használtak saját imidzsük megalkotásához.

7.Bár a metál isteneiként tisztelik a bandát és rengeteg rockzenekar nevezi meg őket elsődleges inspirációként, mégis több mint 30 évet kellett várniuk, hogy megnyerjék az első Grammy-díjukat 2010-ben. Ráadásul a Dissident Aggressor című dalukért kapták meg a legjobb metál dal díját, ami eredetileg 1977-ben jelent meg, azonban 2009-ben újra kiadták A Touch Of Evil című koncertfelvétellel, és így nyerhetett a nóta 33 évvel a megszületése után.

8. Rob Halford nem csupán saját szóló anyagain énekelt a Judas Priest-en kívül, például kétszer is beugrott énekesnek Black Sabbath koncertre; először 1992-ben énekelt végig 2 bulit Ronnie James Diot helyettesítve, majd 2004-ben Ozzy Osbourne helyett lépett színpadra, amikor a Sötétség hercege lebetegedett az amerikai turnén.

9. Bár az énekesnek elég szép gyűjteménye van klasszikus, és meglehetősen értékes autókból, mint Aston Martin, Corvette, egy speciális Mustang, és persze mellette a Harley Davidson motorok, mégis egy teljesen átlagos, 2006-os Cadillac DTS-sel szokott közlekedni. Megbízható, nem feltűnő, és senki nem akarja ellopni – kommentálta nemrég ezt a szokását.

10. Mint a legtöbb kultikus előadó, a Judas Priest is bekerült a Simpson család egyik részébe, azonban az alkotók eltévesztették a zenekar stílusát, amin a rajongók annyira felháborodtak, hogy a következő epizódban Bartnak százszor le kellett írnia egy táblára, hogy a Judas Priest nem death metál.

