41 éve mutatták be az első Star Wars-filmet

Az Új Reményt azóta folytatások egész sora követte, most pedig az is kiderült: Boba Fettnek is szentelnek egy mozit, amelyet James Mangold rendez majd.

Amikor 1977. május 25-én bemutatták az első Star Wars-filmet, még senki nem sejtette, hogy a mozi történetének egyik legsikeresebb alkotása jött létre, egy valódi filmes univerzum első darabja. (Amikor aztán a hetvenes évek legvégén nyilvánvalóvá vált, hogy a filmből sorozat lesz, akkor kapta az első rész az Új Remény címet.) Azóta további 8 egész estés film készült, és akkor a számtalan könyvet, animációs sorozatot még nem is említettük. A történetnek azonban még koránt sincs vége. A sorozatot készítő Lucasfilm és tulajdonosa, a Disney ugyanis a „fő filmeken” (vagyis a sorozat folytatásain) túl számos különálló filmet gyárt egy-egy szereplőt a középpontba állítva. A héten debütált a Han Solóról szóló epizód, a Solo: Egy Star Wars-történet címmel, amelyben Harrison Ford legendás szerepét Alden Ehrenreich vette át. Korábban a Zsivány Egyes pedig az eredeti trilógia egy szálát, a Halálcsillag terveinek megszerzését bontotta ki. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS Az űrsaga karaktereire koncentráló sorozatban a Disney a Solo után a jedimester Obi-Wan Kenobiról és a fejvadász Boba Fettről is tervbe vett egy-egy filmet. Hollywoodi források szerint az Obi-Wan-mozi rendezéséről Stephen Daldryval (Billy Elliot, Az órák) tárgyalnak, bár a forgatókönyv még nem készült el. A The Hollywood Reporter úgy értesült, hogy Simon Kinberg, a Mentőexpedíció forgatókönyvírója és producere viszont már dolgozik a Boba Fett-filmen, Mangold pedig társíróként csatlakozik hozzá. Kinberg és Mangold korábban az X-Men-sorozathoz készült Logan – Farkas című epizódfilmet készítette együtt. A nem mellékes mellékszereplő Boba Fett először A Birodalom visszavág című Star Wars-filmben jelent meg, majd a trilógia befejező részében, A jedi visszatérben is feltűnt. Bár arcát sisak takarta el, és viszonylag kevés szerepe volt a filmvásznon, a Star Wars-rajongók körében valódi kultuszfigurává vált. Az eredeti trilógia után született előzménytrilógiában George Lucas alaposabban bemutatta Boba Fett karakterét, és a hőst számos könyv, képregény, animációs film, videojáték is ábrázolta. Mangold a Logan író-rendezője korábban az Észvesztő, A nyughatatlan, a Börtönvonat Yumába és a Farkas című filmekkel aratott sikert. Borítókép: Luke Skywalker, Leia hercegnő és Han Solo, azaz Mark Hamill, Carrie Fisher és Harrison Ford az 1977-es film egyik jelentében

LUCASFILM / TWENTIETH CENTURY FO / COLLECTION CHRISTOPHEL