A 10 éves Constellations számaival turnézik az August Burns Red

A metalcore banda harmadik lemeze idén lesz 10 éves, ennek örömére pedig úgy döntöttek a srácok, hogy egy világkörüli turnén elevenítik fel a lemez dalait. Az August Burns Red csaknem napra pontosan lemezbemutatója után egy évvel, november 23-án játszik ismét a Dürer Kertbe.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Az August Burns Red egy vicces videóban tudatta a rajongóival, hogy idén nemcsak borítójában, de színpadon is megidézik a Constellations számait, elejétől a végéig. A Constellations a pennsylvaniai banda harmadik lemeze volt, amellyel a megjelenés hetében feljutottak a Billboard 200-as listájának a 24. helyéig.

A modern metalcore úttörőinek számító csapat korongjai rendre felkerülnek a neves toplistákra, legutóbbi lemezükről – a tavaly nálunk is bemutatott – Phantom Anthem-ről pedig az Invisible Enemy c. daluk Grammy-jelölést is kapott a Legjobb Metál Előadás kategóriában.

A banda súlyos dalai, bonyolult gitártémái és masszív riffjeivel szerencsére időről-időre élőben is eljutnak Budapestre, most pedig egy az egyben élvezhetjük a Constellations „klasszikusait”, mint például a Marianas Trench-et, a Thirty and Sevent vagy az egy pennsylvaniai misszionárius emlékére írt Indonesia-t november 23-án, a Dürer Kertben.



Az esemény ezen a linken elérhető.