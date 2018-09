A Beatles Fehér Albuma szuper újrakiadásban jön a jubileumra

A liverpooli négyes kilencedik stúdióanyaga volt, amelyet az azóta eltelt évtizedekben számos alkalommal szavaztak meg minden idők legjobb rockalbumának.

Szuper kiadásban, az eredeti felvételek új sztereó remixével, valamint a kultikus demófelvételekkel jelenik meg november 9-én a Beatles Fehér Albuma, az eredeti kiadás 50. évfordulójára.

Az 1968-ban hivatalosan The Beatles címmel kiadott, de egyszínű tasakja miatt leginkább Fehér Albumnak emlegetett duplalemez a liverpooli négyes kilencedik stúdióanyaga volt, amelyet az azóta eltelt évtizedekben számos alkalommal szavaztak meg minden idők legjobb rockalbumának.

Az 50. évfordulós újrakiadás a vastag pénztárcájúaknak egy hétlemezes dobozban lesz elérhető, de piacra dobnak egy 3 CD-s, valamint egy négy és egy két LP-s vinyl változatot is. Valamennyi fizikai formátum tartalmazni fogja azokat az új sztereó mixeket, amelyeket Giles Martin és Sam Okell készített az eredeti négy- és nyolcsávos magnófelvételek alapján, a legendás producer, George Martin elgondolásainak szellemében.

A dupla lemezen olyan Beatles-klasszikusok szerepelnek, mint például a Back In The USSR, a While My Guitar Gently Weeps, a Blackbird, a Don’t Pass Me By, a Julia, a Yer Blues, a Helter Skelter, a Revolution 1 vagy a Cry Baby Cry. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison és Ringo Starr mellett közreműködött mások mellett Eric Clapton és Yoko Ono is.

A jubileumi anyag legnagyobb „dobása” kétségtelenül az a 27 számos demófelvétel, amely George Harrison esheri házában, a Kinfaunsban készült 1968 májusában, és hivatalos formában a maga teljességében még soha nem látott napvilágot, csak kalózanyagokon volt elérhető.

E felvételek között a Fehér Albumra később rákerült számok mellett olyan gyöngyszemek találhatók, mint a sokáig a gyűjtők Szent Gráljaként kezelt What’s the New Mary Jane, a végül Paul McCartney első szólólemezére felkerült Junk, a John Lennon által később átdolgozott és Jealous Guy-já átkeresztelt Child of Nature vagy a Harrison által írt Sour Milk Sea, Circles és Not Guilty.

A hétlemezes super deluxe kiadás első két darabja az eredeti duplaanyag harminc dallal, a harmadik az Esher-demóké, három további korongon a számok különböző, később elvetett változatai szerepelnek, míg a hetedik egy audió Blue-ray, az elérhető legjobb minőségű formátumokkal. A doboz része továbbá egy keménykötésű tok, amelyben az eredeti kiadáshoz járt négy fotó és egy poszter van benne.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Borítókép: wikipedia