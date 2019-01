A Fekete párduc szereplőgárdája a legjobb a színészcéh szerint

A színészek céhének ítélete gyakran egybeesik az amerikai filmakadémia döntésével, díjaik a legrangosabbak közé tartoznak a hollywoodi díjszezonban, amely hagyományosan az Oscar-díjátadóval ér véget.

A főként fekete színészekből álló szereplőgárda nagy meglepetésre megelőzte a favoritnak tartott Csillag születik című musicalt, amely a filmes díjak között a legtöbb jelölést kapta. A Lady Gaga és Bradley Cooper főszereplésével forgatott remake végül díj nélkül maradt vasárnap.

A filmes díjak közül a legjobb színésznőnek járó elismerést Glenn Close-nak ítélték a The Wife főszerepéért, Rami Maleké lett a legjobb filmszínész díja a Bohém rapszódiában nyújtott Freddie Mercury-alakításért.

A Disney Fekete párducát lelkesen fogadta a mozik közönsége, tavaly a világ második legnagyobb jegyárbevételű filmje lett.

„Nem gondoltam, hogy beszédet fogok mondani” – mondta a színpadon, szereplőtársai gyűrűjében a meglepett Chadwick Boseman, a Fekete párduc főszereplője.

Azzal folytatta, hogy társaival együtt tudja, „milyen, amikor azt mondják, nincs itt hely neked, noha fiatal vagy, tehetséges és fekete”. Hozzátette azonban, hogy ők korán rájöttek, „van valami különleges”, amit át akarnak adni a világnak.

Rami Malek, aki Coopert és az Alelnök sztárját, Christian Bale-t utasította maga mögé, beszédében Mercury alakját méltatta, akiből „erőt merített” az alakításkor.

A Zöld könyv – Útmutató az élethez egy trófeát vihetett haza, az Oscar-díjas Mahershala Alit ítélték a legjobb filmes mellékszereplőnek Don Shirley jazz-zongorista alakításáért.

A legjobb filmes mellékszereplő női díját Emily Blunt nyerte a Hang nélkül című thrillerben nyújtott játékáért.

A televíziós kategóriákban az Amazon.com sorozata, a The Marvelous Mrs. Maisel söpörte be a legtöbb díjat, elnyerte a legjobb vígjátéksorozat szereplőgárdája, a legjobb színésznő (Rachel Brosnahan) és színész (Tony Shalhoub) elismerését is.

A legjobb szereplőgárda díját a drámasorozatok közül a Rólunk szólnak ítélték. A színészcéh életműdíját Alan Alda, a nagy sikerű MASH tévésorozat (1972-1983) sztárja vette át.

A színészcéh (Screen Actors Guild) a legjobb filmes és televíziós produkciókat, szereplőket ismeri el évente díjaival. A színészek céhének ítélete gyakran egybeesik az amerikai filmakadémia döntésével, díjaik a legrangosabbak közé tartoznak a hollywoodi díjszezonban, amely hagyományosan az Oscar-díjátadóval ér véget. Az Oscar-szavazásra jogosultak legnagyobb csoportját a színészek céhe adja.

Az elmúlt 23 évben egyszer nyerte el a legjobb film Oscar-díját olyan alkotás, amelyet a SAG nem jelölt a legjobb szereplőgárda kategóriájában, ez a tavalyi nyertes, A víz érintése volt.

Az Oscar-díjakat február 24-én adják át.