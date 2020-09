A Harry Potter szerzőjének halálhírét keltik transznemű aktivisták

Rowling haláláról szóló, gyalázkodó kommentekkel árasztották el a Twitteren a #RIPJKRowling (nyugodj békében, J. K. Rowling) hashtaget. A Harry Potter alkotójának állítólagos halálával kapcsolatban közzétett bejegyzések egyes szerzői óvatosabban fogalmaznak, ők „csak” azt állítják, hogy „hivalkodó transzgyűlölete” miatt elpusztította saját karrierjét – közölte a V4NA hírügynökség.

A kamu Rowling-emlékoldalak és a Twitter-felhasználók a sértő megjegyzéseken túl durva képi tartalmakat is közzétettek, többek között egy beteg patkány fényképét is azzal a megjegyzéssel, hogy az az utolsó kép, amelyet az íróról készítettek a halála előtt. Egy Facebook-felhasználó azt írta: „Rohadj meg a pöcegödörben, te ronda, transzfób sz.r! Senkinek sem fogsz hiányozni.”

#RIPJKRowling can’t believe she died… this was the last picture that was taken of her before she passed😢 pic.twitter.com/YSEkG53DKJ

