A labda csak néha pattog Hollywoodban

Javában zajlik Oroszországban a 2018-as futball világbajnokság. A négyévente, mindig máshol megrendezett foci-vb a húszas-harmincas évek óta az egyik legnagyobb, világszerte követett és körülrajongott sportesemény.

Mivel alapvetően európai sportágról van szó, kevés hollywoodi film készült a témában, azonban ami igen (részben egy magyar film ihletésére), az rögvest klasszikussá vált – olvasható a Vasárnap Reggel legfrissebb számában. Az európai – és magyar – játékfilmek viszont focitémában kifejezetten különlegesek. A legjobbakat válogattuk ki közülük, azoknak, akik a világbajnokság mellett – helyett – focitárgyú történeteket is néznének két meccs között.

A foci, mint sport lehet a film főszereplője és témája is, ám ezen keresztül az alkotók nem egyszer történelmi drámákat is bemutatnak. Ilyen az egyik leghíresebb magyar focis film is, az 1963-as Két félidő a pokolban, Fábri Zoltán remekműve, olyan színészekkel mint Sinkovits Imre, Márkus László, Garas Dezső. A történet 1944 tavaszán játszódik, egy ukrajnai munkaszázadban, ahol egy híres focista, Ónodi II. (Sinkovits Imre) is raboskodik a németek fogságában. A német főparancsnok egy nap megbízza, hogy állítson össze focicsapatot, akik megmérkőznek majd egy „barátságos” meccsen a német katonákkal, a Führer születésnapján. A film kitalált és magán viseli a korszak sarkított történelemábrázolását, de a remek színészeknek és a történetnek köszönhetően máig tanulságos alkotás.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Részben Fábri filmje ihlette az 1981-es Menekülés a győzelembe című John Houston filmet, ami igazi színész- és focista világsztárokkal mesél el egy igen hasonló történetet: itt a helyszín egy francia büntetőtábor, ahol a különböző nemzetiségű foglyokból állítanak ki csapatot, hogy megmérkőzzenek a német katonákkal. A győzelem egyúttal a szabadságot is jelenti a megszállt Párizsban a foglyoknak. A filmet részben Budapesten forgatták, és olyan színészek játsszák a főszerepeket mint Sylvester Stallone, Michael Caine és Max von Sydow, de szerepel a filmben minden idők egyik legjobbnak tartott legendás brazil labdarúgója, Pelé is, valamint a brit Bobby Moore. A Menekülés a győzelembe egyszerre drámai és mélyen emberi, igazi sportfilm.

Másfajta börtönben és más időben játszódik a 2001-es Gépállat SC című krimivígjáték, ahol egy börtönbe került focistát nevez ki a rabok edzőjének a focibolond börtönigazgató, hogy az amatőr börtönőr-csapatnak, amibe rengeteg pénzt ölt a vezető, legyen edzőpartnere. A Gépállat becenévre hallgató rab büntetése előtt az angol válogatott csapatkapitánya volt és igazi playboy. A rabok megbízhatatlanok, amatőrök és igazi bűnözők: a film ebből az alaphelyzetből hoz ki egy igen szórakoztató focis vígjátékot, amit két brit világsztár visz el a vállán, Jason Statham és Vinnie Jones.

A focivilág egy különleges – és a hírekben gyakran szereplő – szeletét a brit focihuliganizmust mutatja be drámai sorsokban, erős karakterekkel a 2005-ös Huligánok című film. Az Elijah Wood alakította amerikai főszereplő az egyetemet félbehagyva Londonba utazik nővéréhez, ahol megismerkedik és összebarátkozik sógora testvérével, akiről kiderül, hogy egy fociultra szurkolótábor kemény magjához tartozik, akik a meccsek előtt/után folyamatosan balhéznak az ellenfél szurkolótáborával. A focihoz kapcsolódó (és annak ürügyén) alkalmazott erőszak mindennapos ebben a világban. A film igen tanulságos és remek szórakozás, mert emberi sorsokon keresztül tekinthetünk be a huliganizmus működésébe, megismerjük az összetartozást, a testvériség-érzés kialakulását, az erőszak ördögi körét, és persze az elkerülhetetlen emberi drámákat is.

Remek vígjáték Tímár Péter 6:3, avagy játszd újra Tutti című filmje, amiben a magyar foci dicsőséges aranykorszakának csúcsát mutatják be az alkotók. Az aranycsapat legendás, 1953-as angolok elleni 6:3-as győzelme áll a film középpontjában, amikor az egész ország a rádiók előtt szurkolt. A film nem egyszer groteszk és vicces megközelítésben mutatja meg a korszakot, a kommunista világot és az abban megjelenő sportcsodát. A főszerepet Eperjes Károly játssza, aki figurájával egyszerre fanatikus focirajongó és annak karikatúrája.

A foci témájú filmek közül a legemberibb, legmeghatóbb és máig az egyik legjobb film Sándor Pál 1973-as Régi idők focija című alkotása, ami mindent elmond a sportág szépségéről és mindarról, amit a foci egy igazi rajongónak jelent. Minarik Ede mosodás (Garas Dezső) igazi focibolond, akinek egyetlen vágya van az életben, hogy az általa menedzselt Csabagyöngye SC bejusson az első ligába. Ezért képes feláldozni mindent és mindenkit, mert – ahogy Minarik Ede sokszor idézett, szállóigévé vált mondata szól – kell egy csapat. A Mándy Iván novellájából készült focidráma a huszas-harmincas évek focivilágának állít emléket, de mondanivalójában időtlen, és máig a fociról készült filmek talán legjobbika.

Borítókép: Pelé a 34. Cannes-i Filmfesztiválon a Menekülés a győzelembe című filme kapcsán 1981-ben

AFP PHOTO / Ralph Gatti