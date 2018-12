A Queen gitárosa írt dalt a NASA történelmi űrmissziójához

A projekt egyik vezetője, Alan Stern kérte fel az egyébként asztrofizikai doktorátussal rendelkező muzsikust, hogy szerezzen zenét erre az alkalomra.

A NASA tiszteletére jelentet meg új dalt Brian May, a Queen gitárosa – írja a Maszol. A legendás asztrofizikus-zenész húsz éve, Another World című című szólóalbuma óta nem rukkolt elő új dallal.

A NASA New Horizons űrszondája 2019 első napján a történelem leghosszabb űrrepülését teszi majd meg, felkeresi a Plútótól 1,6 milliárd kilométerre a Kuiper-övben található Ultima Thule nevű objektumot.

A projekt egyik vezetője, Alan Stern kérte fel az egyébként asztrofizikai doktorátussal rendelkező gitárost, hogy szerezzen zenét erre az alkalomra.

A 71 éves Brian May így életének két oldalát, az asztrofizikát és a zenét kombinálva hozta létre a New Horizons című dalt, amelyben az elhunyt Stephen Hawking szavai is hallhatóak.

Borítókép: Brian May gitáros a brit Queen együttes koncertjén a Papp László Budapest Sportarénában.

