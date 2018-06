A Scooter csúcsra pörgeti a hazai közönséget

A 25 éves együttes több mint 30 millió eladott albumával, 80 arany- és platinalemezével, valamint 23 Top 10-es slágerével az egyik legsikeresebb német formáció.

A legendás csapat olyan világslágerekkel jelentkezett egymás után, mint a Move Your Ass!, az Endless Summer, a Let Me Be Your Valentine vagy a Rebel Yell. A Scooter Magyarországon is népszerű, évente teltházas bulikat adnak a nyári szabadtéri rendezvényeken.

A 100% Scooter – 25 Years Wild & Wicked elnevezésű turnéjuk keretében a debreceni Campus Fesztiválra érkezik, ahol egy látványos show keretében lépnek fel – közölte a fesztivál sajtófőnöke, Bakó Csaba.

A négynapos rendezvény legnagyobb sztárvendége az amerikai hiphop/R&B énekes, dalszerző, producer Akon lesz, de kiemelt jubileumi műsorral készül Ákos, a Tankcsapda és Lovasi András is – mondta a sajtófőnök.

Számos további magyar kedvenc is látható-hallható lesz majd a debreceni Nagyerdőben, köztük Majka & Curtis, a Punnany Massif, a Kowalsky meg a Vega, a Szabó Balázs Bandája, az Akkezdet Phiai és a Brains.

Az idei Campuson rekordszámú, több mint kétszáz hazai koncert várható.

Borítókép: H.P. Baxxter, alias Scooter. Forrás: AFP / Andreas Arnold / DPA