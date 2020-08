Ahogyan még nem láthattuk Jennifer Anistont és Lisa Kudrow-t

A Jóbarátokban Rachelt alakító Jennifer Aniston Instagaram-oldalán köszöntötte sorozatbéli társát, Lisa Kudrow-t 57. születésnapja alkalmából – írja cikkében a Dailymail alapján a Híradó.

Mindeközben régi fotók is előkerültek, melyeket Jen nem volt rest megosztani.

Best of Friends! Jennifer Aniston posts gushing tribute to Lisa Kudrow on her 57th birthday: I love you https://t.co/BlnkFvINwN

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 31, 2020