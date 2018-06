Andrea Bocelli igent mond

Új lemezzel jelentkezik az olasz világklasszis énekes.

A ’Sí’, vagyis Igen című album idén október 26-án jelenik meg.

„Túl gyakran mondunk nemet manapság. Pedig mennyivel szebb az ’igen’ szó! Ezt mondjuk, amikor először csókolózunk, amikor szövetséget kötünk valakivel, amikor szeretnénk a másikat a támogatásunkról biztosítani. A ’sí’ pozitív, erőteljes, emberséges, jó érzést keltő szó – olyan, amire nagy szükségünk van mostanában”

– mondja a világhírű művész legújabb lemezéről, amely kizárólag saját szerzeményeket tartalmaz.

Bocelli saját elmondása szerint szeretett volna visszautazni az időben, életének abba a szakaszába, amikor még bárokban zenélt – olvasható a kiadó sajtóanyagában. Azóta több millió lemezt adott el, megtöltötte a világ legnagyobb stadionjait, és olyan hírességekkel énekelt együtt, mint Ed Sheeran, Ariana Grande, Jennifer Lopez vagy Céline Dion. Mégis eljött egy pont, amikor elkezdett arra vágyni, amit karrierje kezdetén érzett – ekkor kezdett új, saját dalokat írni.

Ezek közül az első, az ’If Only’ már meg is jelent; Francesco Sartorival közösen jegyzi: vele együtt írta a ’Time To Say Goodbye’-t is, mely azóta minden idők egyik legsikeresebb kislemeze lett.

