Angelina Jolie állítólag kezd kilábalni a szakításból

A színésznő két évvel ezelőtt, 2016 szeptember 19-én adta be a válókerestet Brad Pitt ellen, és azóta háborúban állnak egymással – írja a Borsonline. Az utolsó hírek is arról szóltak, hogy Jolie teljesen megkattant, és ha tehetné, teljesen kitörölné az életéből a férfit. Ezért is meglepő, hogy a Hollywood Life úgy hallotta egy névtelen forrásra hivatkozva, hogy végre kezdi összeszedni magát.

Angelina végre kezd felépülni a válásból, és mindezt a gyerekeinek köszönheti. Ők adnak erőt neki, hogy reggelente felkeljen, és ők jelentik számára a legnagyobb segítséget, hogy túllendüljön élete legnagyobb csalódásán – mondta egy színésznő közel álló forrás. Aztán lehet, hogy irgalmatlan nagy kamu az egész, és Jolie még mindig bosszút forral Pitt ellen, majd meglátjuk.

