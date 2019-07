Árverésre kerültek Boris Becker trófeái

A legtöbb pénzt, 150 250 fontot azért a Tiffanynál készült ezüstkupáért adtak, amelyet a sztár Ivan Lendl legyőzésével nyert a US Openen 1989-ben – olvasható a Wyles Hardy londoni aukciósház honlapján.

Az aukción 82 darabra lehetett licitálni, köztük volt a Davis Kupa egy példánya, amely 52 100 fontért kelt el, a Teniszhírességek csarnoka gyűrűje, karórák és teniszruhák.

Auction Closing TODAY! Sporting Memorabilia and Collectables from the Tennis Career of Boris Becker https://t.co/qgcmmfH8Tv Lots will close from 13:00BST. Including The U.S. The Davis Cup, ATP Tour, Wimbledon and The Olympics. #theusopentennis #Wimbledon #theATPTour #tennis pic.twitter.com/AurDezHXOU

— Wyles Hardy & Co (@WylesHardy) July 11, 2019