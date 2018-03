Az Időcsavar sem tudta legyőzni a Fekete Párducot

A Disney új fantasy sci-fije sem tudta legyőzni az észak-amerikai hétvégi mozis sikerlistát négy hete uraló Fekete Párducot - írta a Variety.com iparági becslésekre hivatkozva vasárnap.

A szintén Disney-tulajdonú Marvel fekete szuperhősfilmjére 41,1 millió dollár (12,8 milliárd forint) értékben váltottak jegyet a hétvégén. A film ezzel 24 nap alatt 562 millió dollárt hozott, ami minden idők hetedik legnagyobb jegyárbevétele Észak-Amerikában.

A 2015-ben bemutatott Star Wars: Az ébredő Erő óta ez az első film, amelyik négy egymás utáni hétvégén vezeti a mozis toplistát.

Az Időcsavar 33,5 millió dolláros bevétellel nyitott, ami nagyjából megfelelt a Disney várakozásainak. A közönség érdeklődésén múlik, behozza-e 100 milliónál is nagyobb forgatási költségeit a film. Madeleine L’Engle 1962-ben írt fantasy sci-fije nyomán Ava DuVernay rendezte a filmet, melyet zömmel női szereposztása és produkciós csapata miatt is nagy érdeklődés övezett. Sztárjai között látható Reese Witherspoon és Oprah Winfrey is.

Ez az első hétvége a Variety szakértői szerint, amikor a toplista első és második helyére is olyan film került, amelyik rendezője és főbb szereplői is afroamerikaiak.

Az Aviron stúdió Hívatlanok 2: Éjjeli préda című horrorjára – amely a 2008-as Hívatlanok folytatása – nyitó hétvégéjén 10,5 millió dollár értékben váltottak jegyet, ez a harmadik helyhez volt elég.

A negyedik helyet Jennifer Lawrence Vörös veréb című thrillere szerezte meg, második hétvégéjén 8,2 millió dollárt hozott, ami 52 százalékos visszaesést jelent. A film az első tíz napban 31 millió dolláros jegyárbevételt produkált.

A Jason Bateman és Rachel McAdams főszereplésével forgatott Éjszakai játék című komédia 7.9 millió dolláros hétvégével végzett az ötödik helyen.

Borítókép: A Fekete Párduc egyik főszereplője, Lupita Nyong’o kenyai-mexikói színésznő

AFP PHOTO / VALERIE MACON