Bill Clintont úgy érzi, hogy személyesen megsértették

Bill és Hillary Clinton egyetlen gyermeke 2010-ben ment férjhez Marc Mezvinsky beruházási bankárhoz. Az információ, miszerint a pazar esküvőt a Clinton Alapítvány finanszírozta volna, nem új, már 2016 novemberében nyilvánosságra került. Az erről szóló dokumentumokat a kiszivárogatásairól ismertté vált WikiLeaks portál hozta először nyilvánosságra – fogalmazta meg az MTI.

Most azt követően került ismét szóba az amerikai sajtóban, hogy Donald Trump elnök a bevándorlásról törvényhozókkal folytatott tanácskozásán Haitira, Salvadorra és afrikai országokra utalva „pöcegödör országokról” beszélt, amire mind Chelsea Clinton, mind Hillary Clinton volt elnökjelölt Twitter-bejegyzésben reagált.

– írta le Hillary Clinton.

The anniversary of the devastating earthquake 8 years ago is a day to remember the tragedy, honor the resilient people of Haiti, & affirm America’s commitment to helping our neighbors. Instead, we‘re subjected to Trump’s ignorant, racist views of anyone who doesn’t look like him.

