Budapesten lépnek fel a világhírű torokénekesek (videó)

Az ősi hagyományok, a természet hangjai szólalnak meg a hagyományos tuvai torokének legismertebb, világhírű képviselőinek előadásában. A Huun-Huur-Tu november 17-én a Fonó Budai Zeneházban ad koncertet.

A tuvai torokének technika során egy énekes egyszerre két-három hangot is megszólaltat. A Huun-Huur-Tu együttes 1992-ben alakult Oroszország autonóm köztársaságában, Tuvában. Nevüket azonban csak később, egy amerikai turné után vették fel.

Tuva Szibéria déli részén a mongol határon fekszik. Az itt élő, türk-mongol nyelvet beszélő tuvinok dalaiban, akárcsak életükben központi szerepet játszik a természet, a környezet, az állatok. A Huun-Huur-Tu alapító tagjai, Kaigal-ool Khovalyg, Sayan Bapa, Alexander Bapa és Albert Kuvezin a szovjet időkben más zenészekhez hasonlóan különböző állami együttesekben dolgoztak, amelyek évtizedekig a megélhetést jelentették a fiatal muzsikusoknak, de ahogy a zenei üzletet egyre inkább privatizálták, sok zenész döntött úgy, hogy elhagyja ezeket az együtteseket, és saját zenekart alapít.

A nyolcvanas évek végén az amerikai zeneetológus, Ted Levin Tuvában folytatott kutatómunkát, elsősorban a torokéneket, vagyis a „xöömei”-t vizsgálta. Ekkor ismerkedett meg a Huun-Huur-Tu tagjaival, akiket később meghívott az Egyesült Államokba. A zenészeket kezdetben zavarta, hogy hallgatóságukat nem a zene, hanem a világ számára addig szinte teljesen ismeretlen különös énektechnikájuk érdekli. Hamarosan azonban olyan népszerűek lettek, hogy Frank Zappával, majd a Kronos Quartettel, Ry Cooderrel, a Chieftainsszel és Lakshminarayan Shankarral is dolgoztak együtt.

Albert Kuvezin 2005-ben rockdalokat feldolgozó albumot készített a Yat-Kha zenekarral. Ezen olyan emblematikus számokat ültettek át torokének stílusba, mint a Joy Divisiontől a Love Will Tear Us Apart, Santanától a Black Magic Woman vagy a Bob Marley & the Wailerstől az Exodus.