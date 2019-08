Egy kerekesszékes srác volt a Foo Fighters sztárja (videó)

A zenekar egy exkluzív koncertfelvételt adott a Sziget Fesztiválnak, amin az utolsó számban egy, a közönségből felemelt kerekesszékes rajongó vágja földhöz Dave Grohl frontember gitárját.

A Foo Fighters eddigi pályafutásának talán legizgalmasabb fináléját köszönheti a Szigetnek és ezt egy koncertfelvétel is megörökíti.

A Sziget történetében viszonylag ritkán fordul elő, hogy egy ekkora zenekar hozzájáruljon a koncertfelvétel közzétételére. A Foo Fighters záróshow-ja azonban a zenekar számára is olyan élményt jelentett, amit szívesen osztanak meg a rajongókkal

– mesélte Kádár Tamás, a Sziget főszervezője. Íme az exkluzív videók:

Az emlékezetes koncert végén a közönség egy kerekesszékes rajongót emelt a színpadra, aki az utolsó szám végén, a zenekar buzdítására a színpadhoz vágta Dave Grohl gitárját, aki ezt üvöltötte ekkor a mikrofonba: “He’s the fucking star of the show, right there!” Ez az epikus pillanat pedig itt látható: