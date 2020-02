Egymillió dollárral támogatja a zeneoktatást Paul Simon

Az amerikai zenész egymillió dollárt (309 millió forintot) adományozott zeneoktatásra New York-i iskoláknak.

Az összegből többek között zenetanárok ösztöndíjait, mentorprogramokat és a diákok zeneóráit finanszírozzák – közölte Bill de Blasio, a metropolisz polgármestere hétfőn.

A pénz a 12-szeres Grammy-díjas amerikai énekes és dalszövegíró 2018-as búcsúkoncertjéből származik, melynek utolsó állomása a New York-i Flushing Meadows Corona Park volt. A zenész a helyszíntől nem messze töltötte a gyerekkorát.

„A New York-i közoktatási rendszer egykori tanulójaként jó látnom, hogy virágzanak a zenei tehetségek, és nagyon várom, hogy láthassam, mit mutatnak fel ezek a gyerekek az új program hatására” – mondta Simon.

A kollégájával, Art Garfunkellel közös, Simon & Garfunkel nevű formációval és szólóban is világhírűvé vált zenész olyan dalokkal vált ismertté, mint például a Bridge Over Troubled Water. A magyar zsidó családban az Egyesült Államokban született Paul Simon tagja a Dalszerző Hírességek Csarnokának, és mind a Simon & Garfunkel duó tagjaként, mind szólózenészként bekerült a Rock & Roll Hírességek Csarnokába is.