Elhunyt az eredeti Star Wars-filmek producere

Családjának közleménye szerint Kurtz rákbetegségben szenvedett, és vasárnap Londonban halt meg.

A Los Angelesben született producer 1973-ban a George Lucas rendezésében készült Amerikai Graffitivel szerzett hírnevet. Legnagyobb sikereit a Star Wars IV. rész: Egy új remény (Csillagok háborúja) és a Star Wars V. rész: A birodalom visszavág című filmekkel aratta Lucas munkatársaként. Mindkét filmért Oscar-jelölést kapott.

„Nagyszerű filmes távozott most. Nélküle nem jöhetett volna létre az ”erő„. Hihetetlen filmekről emlékezhetünk rá, amelyek sok millió nézőre voltak hatással” – méltatta Twitter-üzenetben a producert Peter Mayhew, aki Chewbaccát alakította az űreposzban.

RIP Gary Kurtz. A great filmmaker and man has just passed. Without him there would have been no "force". You will be remembered in the incredible films you made that touched the lives of millions. #ESB #starwars #americangraffiti @starwars pic.twitter.com/0D9RyP3DJH

— Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) September 24, 2018