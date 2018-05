Elképesztő fordulat: Woody Allen fia anyját hibáztatja

Azt nem tudni, miért haragszik nevelő anyjára, a Golden Globe díjat is nyert színésznőre, de most nagyon nekiment.

Kiteregette a szennyest Woody Allen nevelt fia: nem apja, hanem Mia Farrow bántalmazta a gyerekeit – írja a Borsonline.

Csúnyán kiteregette a szennyest Mia Farrow és Woody Allen nevelt fia, Moses Farrow. Azt nem tudni, miért haragszik nevelő anyjára, a Golden Globe díjat is nyert színésznőre, de most nagyon nekiment. Azt állítja, nem Woody Allen volt a bántalmazó a családban, hanem Farrow. Négy éve Mia Farrow nevelt lánya, Dylan arról számolt be a sajtóban, hogy Woody Allen szexuálisan molesztálta kiskorában a házuk padlásán. Moses azt mondja, ebből egy szó sem igaz.

A nevelőanyánk mondatta vele, mert még mindig haragudott rá, amiért kikezdett nevelt lányukkal, Soon-Yivel, aztán el is vette – számolt be a kínos részletekről Moses a New York Post hasábjain.

Mia Farrow vert minket, Soon-Yit különösen utálta. Egyszer egy porcelán díszt hajított a feje felé, utána egy telefonkagylóval verte.

Moses arról is beszélt, hogy nővére, Tam, aki 21 évesen szívelégtelenségben meghalt, valójában öngyilkos lett. Csak úgy, ahogy másik testvére, Thaddeus is.

Nagyon fáj, amikor eszembe jut, hogy rángatta le a lépcsőn egyik testvéremet, aki vak volt, majd a másikat, aki viszont járni sem tudott – folytatta a visszaemlékezést a 40 éves férfi.

Borítókép: Mia Farrow. AFP