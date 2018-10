Élőszereplős filmet csinál a Lilo és Stitch-ből a Disney

A magányos kislány és a csillagkutya barátságáról szóló eredeti, animációs filmet 2002-ben mutatták be.

Játékfilmes feldolgozás készül a 2002-ben bemutatott Lilo és Stitch – A csillagkutya című animációs filmből a Disney stúdióban – értesült a The Hollywood Reporter.

Az élőszereplős, de a CG-technológiát is felhasználó filmen Dan Lin és Jonathan Eirich dolgozik producerként, akik az új Aladdin játékfilmet is jegyzik. Az eredeti rajzfilmet Dean DeBlois és Chris Sanders írta és rendezte, akik később az Így neveld a sárkányodat című animációval is sikert arattak.

A Lilo és Stitch – A csillagkutya Hawaiion játszódik, főhőse egy magányos kislány, Lilo, aki összebarátkozik egy rombolásra teremtett, kutyaszerű földön kívüli lénnyel.

A rajzfilm a mozikban nem lett átütő siker, de végül megtalálta a közönségét, több csak videóra szánt folytatás készült hozzá és számos tévésorozat.

Egyelőre nem világos – írta a hollywoodi lap -, hogy a játékfilmes feldolgozás mozikba kerül-e, vagy a Disney 2018-ben induló streaming szolgáltatásában forgalmazzák majd.

A stúdió az utóbbi években sikeresen bányássza elő és frissíti fel a régi klasszikus animációit élőszereplős filmekké változtatva azokat.

Ebbe a sorba tartozik a Hamupipőke, A dzsungel könyve, a Szépség és a szörnyeteg, valamint az Elliott, a sárkány is. A készülő produkciók között szerepel a Dumbo, Az Oroszlánkirály és az Aladdin.

Az Aladdin 2019. május 24-én debütál az észak-amerikai mozikban, a filmet Guy Ritchie rendezte, a dzsinnt Will Smith alakítja.

